तेजस्वी ने इस नेता को बताया अमित शाह का आका, लालू यादव का नाम लेकर बोले, मुझे मत दीजिए गीदड़ भभकी

संवाद सूत्र, कोचाधामन (किशनगंज)। Bihar Elections लालकृष्ण आडवाणी को हमारे पिता लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कराया था। मैं उनका बेटा हूं और अमित शाह की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूं। यह बातें राजद नेता तेजस्वी यादव ने कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र के अलता में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

राजद प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि पानी जब एक जगह बहुत दिनों तक जमा हो जाता है तो वो सड़ जाता है कुछ यही स्थिति बिहार के मौजूदा सरकार की है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों से भाजपा और आरएसएस से लड़ रहे है। श्रीराम मंदिर आंदोलन के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह बिहार आकर तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे है कि छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब हमारे पिता जी उनके आका की धमकियों से नहीं डरे तो उनका बेटा इनसे कैसे डर सकता है।

तेजस्वी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी तंज कसा और कहा कि मोदी जी आते है तो सिर्फ तेजस्वी, लालू जी को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आया है तो फिर केस, मुकदमा कर रहे हैं। लेकिन हमलोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है। सरकारी बनीं तो सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दूर कर पलायन को रोका जाएगा। वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाला जाएगा।