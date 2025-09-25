Language
    झोले में कटा सिर देखकर उड़ गए पुलिस के होश... तंत्र साधना के लिए निकाल लाया कब्र में दफनाए गए तांत्रिक की खोपड़ी...

    By Subjeet Shekhar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:31 AM (IST)

    Bihar News तंत्र सिद्धि के लिए पश्चिम बंगाल के कब्र में दफन किए गए एक संन्यासी के शव से उसका सिर काटकर बिहार के किशनगंज में लाया गया था। तंत्र साधना के लिए झोले में भरकर सिर लाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से उसे मानसिक रोगी बताकर जमानत भी मिल गई।

    Hero Image
    Bihar News: तंत्र सिद्धि के लिए युवक कब्र में दफन किए तांत्रिक के शव से सिर काटकर ले आया।

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। Bihar News ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के नौ दिन तंत्र सिद्धि और शक्ति प्राप्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण समय होता है। नवरात्रि के दौरान सदर थाना क्षेत्र के महीनगांव के युवक ने तंत्र सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने की मंशा से बंगाल के एक कब्र में दफन संन्यासी के शव को निकालकर सिर को काटकर अपने साथ किशनगंज ले आया। सिर लाकर अपनी तंत्र साधना की तैयारी में जुटा था। लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया।

    इसके बाद सदर थाना की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर संन्यासी के कटे हुए सिर को बरामद कर लिया। मामले को लेकर सदर थाना में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के महीनगांव पंचायत के पास बिहार बंगाल सीमा पर कथित तांत्रिक के शव को कब्र से निकाल कर सिर को एक युवक के द्वारा धड़ से अलग करने का मामला मंगलवार की देर शाम प्रकाश में आया।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महीनगांव पंचायत अंतर्गत मड़ुआ टोली के श्रीप्रसाद नामक युवक को जब ग्रामीणों ने झोले में सिर को ले जाते देखा तो सभी की आंखे फटी रह गई। लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना की पुलिस को दी।सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

    बताया जाता है की एक व्यक्ति बृजेंन राय की मौत बीमारी के कारण 14 -15 दिन पूर्व बंगाल के लाहिल में हुई थी। जिसके बाद उन्हें वही दफन कर दिया गया था। लेकिन मंगलवार को ग्रामीणों ने देखा की उक्त व्यक्ति का धड़ तो मौजूद है। लेकिन सिर गायब है। घटना स्थल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीणों ने आरोपी युवक श्री प्रसाद को झोले में सिर ले जाते हुए देखा तो उससे ग्रामीणों द्वारा पूछताछ की गई।

    पूरी घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिल गई। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने बताया कि मृत व्यक्ति पुजारी और संन्यासी किस्म के थे इसीलिए उनकी मौत के बाद पता चला था कि उनके शव को दफनाया गया है जिसके बाद कब्र से शव को बाहर निकाल कर उनके सर को गला से काटकर अपने साथ ले आए और पूरे शरीर को कब्र में दफना दिया।

    हालांकि कारण पूछने पर बताया कि उन्हें सिद्धि और शक्ति प्राप्त करना था और नवरात्रि के समय होने के कारण उन्होंने ऐसा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया वहीं न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि सूत्र बताते हैं गिरफ्तार युवक मानसिक रूप से बीमार है।