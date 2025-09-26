Language
    चॉकलेट का लालच देकर 2 बहनों के साथ बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, बिहार पुलिस ने किया अरेस्ट

    By Subjeet Shekhar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    किशनगंज में 68 वर्षीय बुजुर्ग ने दो नाबालिग बहनों (6 और 8 वर्ष) को चॉकलेट का लालच देकर नवनिर्मित भवन में दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बच्चियों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है उनकी हालत गंभीर है। सदर थाना में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है।

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। सदर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में गुरुवार की रात 68 वर्षीय बुजुर्ग ने दो बहनों को चॉकलेट का लालच देकर नवनिर्मित भवन में बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपित बुजुर्ग को व्यक्ति कर लिया।

    दोनों बच्चियों का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। दोनों बहने रिश्ते में मौसेरी बहन हैं। दोनों की उम्र छह और आठ वर्ष बताई जा रही है।

    एसपी सागर कुमार ने बताया कि घटना की शिकायत मिलते ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित बच्चियों के अभिभावक के आवेदन पर सदर थाना में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    पीड़ित बच्चियों के स्वजन ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उनकी छह वर्षीय बच्ची रोते हुए अपने घर आई और बताया की वो अपने मौसेरी बहन के साथ गुरुवार की देर शाम को घर के पास ही बन रहे एक नए मकान की तरफ गई थी।

    बन रहे मकान में रखवाली करने वाले बुजुर्ग ने हम दोनों बहनों को चॉकलेट खाने के लिए 20-20 रुपए देने का प्रलोभन दिया और जबरन अंदर ले जाकर गलत हरकत करने लगा। जिसके बाद बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

    एक बच्ची की मां स्थानीय फैक्ट्री से जब काम कर रात को लौटी तो अपनी बेटी और बहन की बेटी को रोता देखकर पूछने पर दोनों बच्चियों ने अपने साथ ही घटना की आपबीती सुनाई। जिसके बाद स्वजन जब बुजुर्ग से घटना को लेकर पूछने गये तो बुजुर्ग ने कुछ भी नहीं बताया और मौके से भाग गया।

    हालांकि, पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और दोनों बच्ची को इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद दोनों बच्चियों की हालत गंभीर है। वहीं, पुलिस गिरफ्तार बुजुर्ग व्यक्ति से पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी में जुटी है।