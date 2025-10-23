5 पुलिस वालों पर भारी पड़ गया अकेला चोर, थाना के हाजत से निकल भागा; किशनगंज में रच दी बड़ी साजिश

संवाद सूत्र, पहाड़कट्टा (किशनगंज)। Bihar News बिहार के किशनगंज में पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र में सोमवार को हाजत से एक आरोपी पुलिसवालों को गच्चा देकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की है।

थाना प्रभारी फुलेन्द्र कुमार ने बताया कि फरार आरोपी मोहम्मद कुर्बान एंगवा 28 वर्ष, पिता मो. अल्ताफ, ग्राम फूलभासा थाना पहाड़कट्टा का रहने वाला है। वह चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सोमवार की सुबह रूटीन जांच के दौरान आरोपी बाथरूम जाने की बात कहकर निकला और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की। आस पास के बाजार, ई-रिक्षा स्टैंड, और मुख्य मार्गों पर जांच अभियान चलाया गया। ग्रामीणों से पूछताछ के साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की फरारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। हाजत से फरार होना गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय मानते हुए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को पकड़ने के लिए बिहार बंगाल सहित आस-पास के पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने समय पर और तेजी से कार्रवाई की, जिससे आरोपी के भागने का रास्ता सीमित हो गया। पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ पुराने संपर्कों पर भी नज़र रख रही है।