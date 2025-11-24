'बिहार के हर जिले में खुलेंगे उद्योग', मंत्री बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने पहली बार बताया ब्लूप्रिंट

संवाद सहयोगी, किशनगंज। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली बार किशनगंज पहुंचने पर रविवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भाजपा नेताओ और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा विशेष तैयारी की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि 49 दिनों में उन्होंने 38 जिले का प्रवास किया और उनका एक ही उद्देश्य था कि कार्यकर्ताओं से संवाद कर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाया जाए और उसमें वो सफल हुए।

उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार बिहार को कानून का राज देगी और शुक्रवार से ही अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो चुका है। Dilip Jaiswal ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गलत करना चाहेगा तो उसे सजा भी मिलेगा और स्पीडी ट्रायल चला कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा।

बिहार का पलायन रोकना जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री के रूप में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार का में पलायन रोकना। हमारी दो ही प्राथमिकता है कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और कानून का राज स्थापित हो। सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसीलिए युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उसका रोड मैप तैयार करने जा रहा हूं।

दरअसल बिहार के नए उद्योग मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मंत्री बनते ही कमान संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद ही वो रविवार को किशनगंज पहुंचे। स्थानीय उद्योगपतियों ने नई सरकार और नए उद्योग मंत्री को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बिहार में चाय खेती के जनक व उद्योगपति राज करण दफ्तरी ने मंत्री से मुलाकात कर चाय उद्योग को बढ़ावा देने की मांग रखी।

उन्होंने कहा कि किशनगंज चाय के लिए मशहूर है। नए उद्योग मंत्री के आने से यहां चाय उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा और भी चाय फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। जिले में एक सरकारी और कई निजी चाय फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अब उम्मीद है जिले में चाय की फैक्ट्री की संख्या में बढ़ोतरी होगा।