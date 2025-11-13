Bihar Election 2025: ओवैसी करेंगे 'खेला'? AIMIM के वोट प्रतिशत से 2 सीट पर बदल सकता है परिणाम
बिहार में 2025 के चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में उनके प्रदर्शन ने कई सीटों पर प्रभाव डाला था। माना जा रहा है कि AIMIM का वोट प्रतिशत दो सीटों पर परिणाम बदल सकता है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए। सबकी नजरें ओवैसी की रणनीति और गठबंधन पर टिकी हैं।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। किशनगंज व ठाकुरगंज विधानसभा में चुनाव के हार-जीत के लिए चल रहे कयास के बीच सबकी नजर एआईएमआईएम के वोट प्रतिशत पर टिक गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रत्याशी को मिले वोट के आधार पर परिणाम में उलट-फेर की संभावना जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जिस तरह वोट पड़े हैं और महिलाओं के वोट में इजाफा हुआ है उससे समीकरण तय नहीं हो रहा हैस लेकिन इस विधानसभा में एआईएमआईएम को अगर अधिक वोट प्रतिशत मिलता है तो इसका फायदा भाजपा को जाते हुए दिख रहा है।
वर्ष 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को यहां से 41 हजार से अधिक वोट मिला था। हालांकि भाजपा की स्वीटी सिंह करीब 13 सौ वोट से चुनाव हार गई थी। इसबार के चुनाव में इस विधानसभा में करीब 80 फीसद मत पड़े हैं। जिसमें पुरुष मतदाता का प्रतिशत 73.85 है तो 86.92 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है। जिस कारण लोग कई कयास लगा रहे हैं।
इसी तरह ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर भी राजद व जदयू के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। यहां कांटे की टक्कर है। हालांकि लोग राजद को बढ़त में मान रहे हैं। लेकिन यहां भी एआईएमआईएम के वोट प्रतिशत में अगर वृद्धि हुई तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। जिससे परिणाम में भी परिवर्तन की संभावना है।
जिले में सबसे अधिक 81.32 प्रतिशत मतदान इस विधानसभा में हुआ है। जिसमें 73.46 पुरुष व 90.27 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। वैसे, आज मतगणना के बाद सबकुछ साफ हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।