Kishanganj Election 2025 Voting: 9 बजे तक किशनगंज में 16 प्रतिशत मतदान, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन में डाले जा रहे वोट
Bihar Chunav phase 2 Voting News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज मंगलवार, 11 नवंबर को किशनगंज में मतदान शुरू हो गया है। यहां सुबह सात बजे से मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर अंतरराज्यीय सीमा को सील किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश चुनाव समाप्ति तक किशनगंज में प्रतिबंधित है। जिले की सीमा पर सघन जांच की जा रही है। बूथों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। सुबह 9 बजे तक किशनगंज में 16 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया हैबिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज किशनगंज में वोट डाले जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी प्रचार के शोर के बाद अब मतदाताओं की बारी आ गई है। मंगलवार को जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख 25 हजार 959 मतदाता चुनाव रण में उतरे 35 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन मतदाताओं के लिए 1366 मतदान केंद्र बनाए गये हैं। मतदान के लिए मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। इसबार पहले चरण में जिस तरह मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में भी मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा।
किशनगंज विधानसभा चुनाव 2025 : प्रत्याशी 10
- असरफ आलम- आप
- - मु. कमरूल हुदा- कांग्रेस
- - प्रदीप रविदास- बसपा
- - स्वीटी सिंह- भाजपा
- - मु. इसहाक आलम- जसुपा
- - मु. तारिक अनवर- जजद
- - शम्स आगाज- एआइएमआइएम
- - अब्दुर रहमान- निर्दलीय
- - प्रवेज आलम- निर्दलीय
- - मु. वसीम- निर्दलीय
- कुल मतदाता: 2,83,097
- महिला: 132625
- पुरुष: 150461
- कुल मतदान केंद्र: 347
पिछला मतदान प्रतिशत
- वर्ष 2020: 60.51 प्रतिशत
- वर्ष 2015: 66.08 प्रतिशत
- वर्ष 2010: 70.36 प्रतिशत
कोचाधामन विधानसभा चुनाव 2025 : कुल प्रत्याशी 6
- - वीणा देवी- भाजपा
- - मुजाहिद आलम- राजद
- - राजेश कुमार बैठा- बसपा
- - अबू अफ्फान फारुखी- जसुपा
- - मु. सरवर आलम - एआइएमआइएम
- - मु. शमशुल हक- निर्दलीय
- कुल मतदाता: 2,50,684
- महिला: 116020
- पुरुष: 134657
- कुल मतदान केंद्र: 303
पिछला मतदान प्रतिशत
- वर्ष 2020: 64.20 प्रतिशत
- वर्ष 2015: 65.48 प्रतिशत
- वर्ष 2010: 55.13 प्रतिशत
बहादुरगंज विधानसभा चुनाव 2025 : कुल प्रत्याशी 9
- - मु. मासूम रजा- आप
- - मु. कलीमउद्दीन- लोजपा आर
- - मु. मसवर आलम- कांग्रेस
- - अहमद हुसैन- द प्लुरल्स पार्टी
- - मु. तौसीफ आलम - एआइएमआइएम
- - वरूण कुमार सिंह- जसुपा
- - तारिकुल अमीन - निर्दलीय
- - मु. कौसर परवेज- निर्दलीय
- - रोहित कुमार झा- निर्दलीय
- कुल मतदाता: 2,91,127
- महिला: 136158
- पुरुष: 154956
- कुल मतदान केंद्र: 356
पिछला मतदान प्रतिशत
- वर्ष 2020: 59.08 प्रतिशत
- वर्ष 2015: 61.92 प्रतिशत
- वर्ष 2010: 60.66 प्रतिशत
ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव 2025 : कुल प्रत्याशी 10
- - करण लाल गणेश- बसपा
- - गोपाल कुमार अग्रवाल- जदयू
- - सउद आलम- राजद
- - मु. इकरामुल हक- जसुपा
- - गुलाम हसनैन - एआइएमआइएम
- - मु. फैजान अहमद- निर्दलीय
- - बासुदेव सिंह- निर्दलीय
- - मुश्ताक- निर्दलीय
- - मु. मुक्तार- निर्दलीय
- - सुजीत कुमार पूर्वे- निर्दलीय
- कुल मतदाता: 301051
- महिला: 140867
- पुरुष: 160179
- कुल मतदान केंद्र: 360
पिछला मतदान प्रतिशत
- वर्ष 2020: 65.79 प्रतिशत
- वर्ष 2015: 69.63 प्रतिशत
- वर्ष 2010: 58.64 प्रतिशत
