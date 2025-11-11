Kishanganj Election 2025 Voting: 9 बजे तक किशनगंज में 16 प्रतिशत मतदान, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन में डाले जा रहे वोट

जागरण संवाददाता, किशनगंज। सुबह 9 बजे तक किशनगंज में 16 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया हैबिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज किशनगंज में वोट डाले जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी प्रचार के शोर के बाद अब मतदाताओं की बारी आ गई है। मंगलवार को जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख 25 हजार 959 मतदाता चुनाव रण में उतरे 35 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन मतदाताओं के लिए 1366 मतदान केंद्र बनाए गये हैं। मतदान के लिए मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। इसबार पहले चरण में जिस तरह मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में भी मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा।