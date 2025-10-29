Bihar Politics: हैदराबादी बिरयानी को चुनाव में दौरा पड़ता है... पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर खूब निकाली भड़ास

संवाद सूत्र, टेढ़ागाछ/ पोठिया (किशनगंज)। Bihar Elections बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेढ़ागाछ एवं किशनगंज विधानसभा के दामलबाड़ी कचहरी मैदान में सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्मान, शिक्षा, रोजगार व न्याय के लिए लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान का आग्रह किया।

चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इंसानियत का का पैगाम देती है। जनता के हर मुद्दों पर आवाज उठाती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है। हमने हमेशा जनता की सेवा की है। कहा कि यह लड़ाई बिहार के गरीबों की है। उन्होंने औवेसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबादी बिरयानी को चुनाव के समय ही सीमांचल याद आती है। यहां के लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है।