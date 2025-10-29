Language
    Bihar Politics: हैदराबादी बिरयानी को चुनाव में दौरा पड़ता है... पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर खूब निकाली भड़ास

    By Amrendra Kant Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    Bihar Elections : बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेढ़ागाछ एवं किशनगंज विधानसभा सीट के दामलबाड़ी कचहरी मैदान में सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एआइएमआइएम पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने असदुद्दीन औवेसी पर निशाना साधा और कहा कि हैदराबादी बिरयानी को चुनाव के समय ही सीमांचल का दाौरा पड़ता है।

    Bihar Elections: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबादी बिरयानी कहकर संबोधित किया।

    संवाद सूत्र, टेढ़ागाछ/ पोठिया (किशनगंज)। Bihar Elections बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेढ़ागाछ एवं किशनगंज विधानसभा के दामलबाड़ी कचहरी मैदान में सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्मान, शिक्षा, रोजगार व न्याय के लिए लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान का आग्रह किया।

    चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इंसानियत का का पैगाम देती है। जनता के हर मुद्दों पर आवाज उठाती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है। हमने हमेशा जनता की सेवा की है। कहा कि यह लड़ाई बिहार के गरीबों की है। उन्होंने औवेसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबादी बिरयानी को चुनाव के समय ही सीमांचल याद आती है। यहां के लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है।

    पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आने पर एनडीए लोगों को लालीपाप दिखाती है। जबकि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों का बिजली बिल में शोषण किया जाता है। उन्होंने बहादुरगंज के प्रत्याशी प्रो. मुसब्बीर आलम को समर्थन की अपील की। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमरूल हुदा के पक्ष में दामलबाड़ी कचहरी मैदान पर आयोजित सभा में सांसद पप्पू यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए सहयोग का आग्रह किया। कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार पिछले 20 वर्षों से जनता की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर सकी। भ्रष्टाचार व मंहगाई चरम पर है। ऐसी सरकार को 2025 में ही गद्दी से उतारने में लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट करें।