AIMIM विधायक तौसीफ आलम पर नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप, सियासी पारा चढ़ा

संवाद सहयोगी, किशनगंज। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित विधायक तौसीफ आलम के खिलाफ नामांकन के शपथ पत्र में जानकारी छिपाने की शिकायत की गई है। बहादुरगंज के आसिफ अकरम ने किशनगंज के निर्वाची पदाधिकारी को की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि तौसीफ आलम ने अपने शपथ पत्र में पुत्र और पुत्रियों के नाम नहीं दर्शाए हैं।

उनके अनुसार विधायक को दो पुत्रियां और एक पुत्र सहित तीन संतानें हैं, जिनका जिक्र नामांकन पत्र में आश्रित संतान के रूप में नहीं किया गया है। आसिफ अकरम ने यह भी दावा किया है कि तौसीफ आलम पूर्व में चार बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि, उनके शपथ पत्र में इस विवरण के अलावा पेंशन प्रमाणपत्र का जिक्र भी नहीं किया गया है, जो नियमानुसार गलत है।