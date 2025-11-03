Language
    'बाबू! चरमपंथी को जरा अंग्रेजी में लिख के बताओ', किशनगंज में तेजस्वी के बयान पर भड़के ओवैसी

    By Amrendra Kant Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:05 PM (IST)

    ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'बड़ा भाई' और तेजस्वी यादव को 'छोटा भाई' बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जनता को इनसे सावधान रहना चाहिए। ओवैसी का यह बयान बिहार के राजनीतिक माहौल में नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

    किशनगंज में ओवैसी ने पीएम मोदी और तेजस्वी पर साधा निशाना। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बहादुरगंज(किशनगंज)। एआईएमआईएम के अलावा सभी दल सीमांचल का दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं की सीमांचल में सियासी आवाज बुलंद हो। सीमांचल भी तरक्की करे। यहां के अल्पसंख्यकों की पसमांदा दूर हो।

    यह बातें सोमवार को एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा के लौचा नया हाट की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

    उन्होंने कहा कि सीमांचल की फिक्र सिर्फ एआईएमआईएम ही कर सकती है। पांच साल पहले पार्टी को यहां की आवाम ने कामयाब किया जिसे तेजस्वी ने लालच देकर खरीद लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नहीं चाहते कि सीमांचल की तरक्की हो और यहां का बेटा मुख्यमंत्री बने।

    उन्होंने कहा कि जो सीमांचल की लड़ाई लड़ने की बात करता हो उसे अपना समर्थन दें। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बड़ा और तेजस्वी छोटा भाई है। मोदी सीमांचलवासियों को घुसपैठिया बोलता है। कौन है यहां घुसपैठिया बताएं।

    ओवैसी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ओवैसी चरमपंथी है।  उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में उनसे पूछा कि बाबू! 'चरमपंथी' को अंग्रेजी में लिख के बताओ? उन्होंने कहा कि टोपी पहनना, हिजाब पहनना, नमाज पढ़ना क्या चरमपंथी है।

    लाशों पर फूलगोभी उग गया

    उन्होंने कहा कि वोट का हकदार वही है जो आपकी आंसू को देख सके, जो सीमांचल के मुस्तकबिल की बात करे। मौके पर प्रत्याशी तौसीफ आलम समेत अन्य मौजूद थे।

    उल्लेखनीय है कि रविवार को विशनपुर में आयोजित सभा में भी औवेसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि भागलपुर में हुए दंगे के आरोपी को अवॉर्ड दिया गया। जिन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए था, उन्हें सजा नहीं मिली। जबकि दंगे में मरे लोगों की लाशों पर फूलगोभी उग गया।

    उन्होंने चरमपंथी कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी भी उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इसलिए लगता है कि तेजस्वी को तालिम पाकिस्तान के आंतकवादी दे रहे हैं। उन्होंने कोचाधामन के राजद प्रत्याशी को मोदी का चेला बताते हुए कहा कि उन्हें राजद ने टिकट दिया जो पहले भाजपा के साथ थे।