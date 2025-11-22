NDA से हाथ मिलाएंगे ओवैसी? बिहार पहुंचे AIMIM प्रमुख बोले- हम नीतीश कुमार को समर्थन देने को तैयार, लेकिन...

Language
    By Sarfraz Alam Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:28 PM (IST)

    बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज सीमांचल के जिलों में पहुंचे। उन्होंने सीमांचल से अपने अटूट रिश्ते को व्यक्त किया और कहा कि वे जीवन भर इस क्षेत्र में आते रहेंगे। उन्होंने सीमांचल के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाओं पर जोर दिया। 

    जागरण टीम, पूर्णिया/किशनगंज/अररिया। सीमांचल में पार्टी को बंपर सफलता मिलने के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दो दिवसीय दौरे पर सीमांचल पहुंचे।

    पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में अलग-अलग आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने पार्टी को मिली सफलता को लेकर जनता को धन्यवाद दिया।

    इस दौरान शनिवार को उन्होंने किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के रहमतपाड़ा में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हूं। बस शर्त इतनी है कि वे सीमांचल के साथ इंसाफ करें। सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए काम करें।

    यहां रहने वाले मुस्लमान ही नहीं, आदिवासी, दलित आदि के साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमांचल वासियों ने एआईएमआईएम को पांच विधायक दिए हैं। सभी पांच विधायक सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे सीमांचल की तरक्की के लिए काम करेंगे।

    एएमयू सेंटर, किशनगंज के निर्माण में जो बाधाएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही कोचाधामन में एक डिग्री कॉलेज खुले, इसके लिए भी सरवर आलम काम करेंगे।

    इस मौके पर कोचाधामन विधायक मोहम्मद सरवर आलम, बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम, जोकीहाट विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम, बायसी विधायक गुलाम सरवर एवं अमौर विधायक अख्तरूल इमान मौजूद थे।

    अन्य राज्यों असर डाल रही हमारी जीत

    ठाकुरगंज में एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि ठाकुरगंज की जनता ने इतिहास लिख दिया। हमारे उम्मीदवार गुलाम हसनैन को 76,463 वोट मिले, यह अपने आप में बड़ी मिसाल है। जीत भले ही न मिली हो, पर जनता का भरोसा हमारी असली ताकत है। सीमांचल में एआईएमआईएम की सफलता उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य राज्यों में भी असर डाल रही है।

    वहीं, बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोहागाड़ा हाट में आयोजित सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर करना तथा सीमांचल के लोगों का पलायन रोकना, उनका मुख्य एजेंडा होगा।