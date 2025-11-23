ठाकुरगंज में ओवैसी का दहाड़: ठाकुरगंज ने इतिहास लिख दिया, पांच साल बाद यहां AIMIM का विधायक जरूर होगा

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। सीमांचल का दो दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार शाम ठाकुरगंज पहुंचे एआइएमआइएम सुप्रीमो भोगडाबर के कलभर्ट चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र में एआइएमआइएम के पांच उम्मीदवारों की जीत पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मिले अभूतपूर्व जनसमर्थन का विशेष रूप से जिक्र किया।

ओवैसी ने कहा कि ठाकुरगंज की जनता ने इतिहास लिख दिया। हमारे उम्मीदवार गुलाम हसनैन को 76,463 वोट मिले, यह अपने आप में बड़ी मिसाल है। जीत भले ही न मिली हो, पर जनता का भरोसा हमारी असली ताकत है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले पांच वर्षों में ठाकुरगंज से एआइएमआइएम का विधायक अवश्य चुना जाएगा। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की वास्तविक तरक्की, मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए पार्टी निरंतर संघर्षरत रहेगी।

उन्होंने कहा कि जब सीमांचल बदलेगा, जब यहां की गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी कम होगी, तभी हम अपनी लड़ाई को सफल मानेंगे। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के लोगों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि मुसलमान अब अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय कर सकते हैं।

सीमांचल में एआअएमआइएम की सफलता उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य राज्यों में भी असर डाल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव खत्म होने का अर्थ दूरी नहीं है। हम बार-बार आएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। हमारे विधायक विधानसभा में सीमांचल के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे।