'सीमांचल की सरजमीं को अल्लाह ने बेपनाह नियामतों से नवाजा', बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की धरती को अल्लाह की नियामतों से भरपूर बताया। उन्होंने इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की प्रशंसा की। ओवैसी ने सीमांचल के विकास के लिए काम करने की बात कही।
संवाद सूत्र, कोचाधामन (किशनगंज)। सीमांचल की इस पाक जमीं को अल्लाह ने बेपनाह नियामतों से नवाजा है। यहां हर तरह की खेती होती है सभी तरह के फल फ्रूट और मीठा पानी का भंडार है।
सब इसको संवारने वाला चाहिए। मैं जब तक जिंदा रहुंगा सीमांचल आता रहूंगा और जिंदगी के आखिरी लम्हा तक सीमांचल की तरक्की के लिए लड़ता रहूंगा। यह बातें एआईएमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रिया यात्रा के क्रम में कोचाधामन प्रखंड के रहमतपाड़ा में आयोजित एक सभा में कही।
उन्होंने कहा कि सीमांचल वासियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर एआईएमआईएम को पांच विधायक दिए हैं। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करने आपके बीच आया हूं।
एआईएमआईएम के पांच विधायक सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि पूरे सीमांचल की तरक्की के लिए काम करेंगे। एएमयू सेंटर किशनगंज के निर्माण में जो बाधाएं हैं।
उसे दूर करने का प्रयास करुंगा। साथ ही कोचाधामन में एक डिग्री कालेज खुले इसके लिए भी सरवर आलम काम करेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से मुबारक देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूं कि सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए काम करें।
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि सीमांचल की बेबसी और लाचारी पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज बुलंद किया है। सीमांचल वासियों को अपने हक व अधिकार के लिए जगाने का काम किया है।
उन्होंने सीमांचल की गुरबियत को नजदीक से देखा है और इसके तरक्की के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस अवसर पर नव निर्वाचित विधानसभा सदस्य सरवर आलम ने कहा कि आपने मुझे कामयाब किया है। इसके लिए मैं आप सभी जनता का शुक्र गुजार हूं। जनता का जन सेवक बनकर खिदमत करना मेरा मकसद होगा।
बहादुरगंज विधानसभा से नव निर्वाचित विधानसभा सदस्य तौसीफ आलम ने भी संबोधित किया। इस मौके पर युवा नेता इम्तियाज असफी, आदिल हसन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शाहिद आलम,अब्दुर रहमान, मुखिया शाहबाज आलम पूर्व मुखिया अंजार आलम,शेर आलम, पूर्व सरपंच अंसार आलम, आशीष कुमार कर्ण, अनवर आलम,कौसर आलम, तारीक आलम, फिरोज आलम,मतलूब आलम,प्रवेज आलम, शाहबाज महतबी,सबीह फहाद,रजी अहमद खान, अब्दुस सलाम,राहत आलम, जिशान अख्तर,नौसर आलम, अबू रेहान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
