औवेसी ने फिलिस्तीन के जरिये खेला मुस्लिम कार्ड, Lalu Yadav को दी धमकी, हमें साथ नहीं लिया, चुनाव में भुगतना पड़ेगा नतीजा

News About Asaduddin Owaisi एआइएमआइएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है। राजद सुप्रीमो को सीधी धमकी देते हुए कहा कि हमें गठबंधन में नहीं लिया अब चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ेगा। कहा धर्मनिरपेक्ष कहने वाले हमें नजरअंदाज कर रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते चार विधायक ने अपना जमीर नीलाम किया।

संवाद सूत्र, कोचाधामन (किशनगंज)। News About Asaduddin Owaisi पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की तरह एआइएमआइएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कौम व मिल्लत की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। उनके भाषणों में सीमांचल के मुसलमानों की पसमांदगी का जिक्र होता है। मुस्लिम वोटरों को लुभाने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसे लेकर वह मुस्लिम बादशाह और राजाओं का भी सहारा लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अपनी न्याय यात्रा के क्रम में किशनगंज के कोचाधामन पहुंचे औवेसी ने गुरुवार को वह किशनगंज प्रखंड के हलीम चौक तथा मस्तान चौक पर लोगों से मिलकर यात्रा की शुरुआत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोचाधामन प्रखंड के रहमतपाड़ा, कजलामनी,सोन्था और शीतल नगर में सभा किया। इस दौरान उन्होंने फिर वही मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि बिहार में सभी जाति का अपना रहनुमा (लीडर) है और वह उसके बेहतरी के लिए नेतृत्व करता है। लेकिन मुसलामानों का कोई रहनुमा नहीं है। यह राजद और बीजेपी वाले नहीं होने देना चाहते हैं।

बिहार में बहुत सालों तक कांग्रेस, 15 साल लालू यादव और 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। लेकिन सीमांचल के पसमांदा पर किसी को तरस नहीं आया। 20 सालों में नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में एआइएमआइएम से जीते चार विधायक ने अपना जमीर नीलाम किया और दूसरा पार्टी का दामन थामा इससे हमें तकलीफ है।

अपने संबोधन में उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों की सलामती को लेकर दुआ किया और कहा कि शुरू से भारत फिलिस्तीन के साथ रहा है। लेकिन जब से मोदी सरकार में है यह इजरायल का हमदर्द बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी सीमांचल आते हैं तो सिर्फ घुसपैठियों पर ही भाषण देते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब आप जब भी सीमांचल आइए तो सीमांचल के मुसलमानों को घुसपैठिए मत बोलिए।