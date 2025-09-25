ओवैसी के बिहार पहुंचते ही चढ़ गया सियासी पारा, कहा- हमारे 4 विधायक छीनने वाले हो जाएं होशियार

Asaduddin Owaisi Bihar बिहार में न्याया यात्रा पर पहुंचे एआइएमआइएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीनऔवेसी ने कहा है कि हमारे चार विधायक छीने गये जनता इसबार डबल समर्थन देकर मजलिस को मजबूत करेगी। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म व जाति की राजनीति कर देश को गुमराह कर रही है।

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। Asaduddin Owaisi Bihar सीमांचल न्याय यात्रा के तहत चार दिवसीय दौरे पर पहुंचे एआइएमआइएम (आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को ठाकुरगंज में आयोजित सभा में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को असली मुद्दों से भटका रही है। धर्म व जाति की राजनीति के जरिए देश को गुमराह कर रही है।

उन्होंने कहा कि आपको बहकावे में नहीं आना है। हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली मजलिस का साथ दें। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर न तो भाजपा और न ही अन्य दल गंभीर हैं। केवल चुनावी मौसम में यहां आकर वोट मांगते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं।

अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने हाल ही में चार विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा, हमारे चार विधायक आपसे छीने गए। लेकिन इस बार जनता डबल समर्थन देकर मजलिस को मजबूत बनाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि पार्टी को सहयोग दें ताकि सीमांचल की आवाज मजबूती से विधानसभा और संसद तक पहुंचे।

ओवैसी ने दावा किया कि एआइएमआइएम ही सीमांचल की उम्मीदों और सपनों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ढांचा मजबूत करना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। सभा में सीमांचल संगठन प्रभारी गुलाम हसनेन व युवा विंग के नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे।

सभा के बाद जब ओवैसी का काफिला पौआखाली के लिए आगे बढ़ा तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में बाइक सवार उनके साथ रोड शो में शामिल हुए। इससे पूर्व ठाकुरगंज पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल-मालाओं से लाद दिया।