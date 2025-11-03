Language
    'आंख दिखाओगे तो निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो काट देंगे', AIMIM उम्मीदवार ने तेजस्वी यादव को दी धमकी

    By Amrendra Kant Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:34 PM (IST)

    किशनगंज में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की सभा में प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी दी। उन्होंने ओवैसी को उंगली दिखाने पर उंगली काटने और आंख दिखाने पर आंख फोड़ने की बात कही। तौसीफ ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया और तेजस्वी को 'चारा चोर का बेटा' कहकर संबोधित किया।

    AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने दी धमकी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। सोमवार को जिले के बहादुरगंज विधानसभा के लोचा हाट में आयोजित एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के सभा में प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव की उंगली काटने से लेकर आंख फोड़ने तक की धमकी दे दी।

    ओवैसी को चरमपंथी कहे जाने का विरोध जताते हुए कहा कि चारा चोर का बेटा अगर ओवैसी को उंगली दिखाएगा तो उंगली काट लूंगा। आंख दिखाएगा तो आंख फोड़ दूंगा।

    इधर, एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को धमकी दिए जाने से माहौल गरमा गया है।

    दरअसल, पिछले दिनों राजद और महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित एक सभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहा गया था।

    इस पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तौसीफ आलम ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताते हुए तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहकर भी संबोधित किया।

    तौसीफ आलम ने असदुद्दीन ओवैसी के समक्ष ही तेजस्वी यादव को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आज 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज बना है। उन्हें आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे। जुबान संभालकर नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे।

