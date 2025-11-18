Ration Card: आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन कार्ड से कट जाएगा आपका नाम, चेक करें डिटेल

Language
    By Sanjay Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    किशनगंज में जिलाधिकारी ने आधार सीडिंग की समीक्षा की, जिसमें 67.32% प्रगति पाई गई। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को शत-प्रतिशत सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आधार सीडिंग न होने पर राशन कार्ड से नाम हटाने की चेतावनी दी गई। नवंबर में खाद्यान्न वितरण 27.01% रहा, जिसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लंबित राशन कार्ड आवेदनों को तुरंत निपटाने का भी आदेश दिया गया।

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। समाहरणालय स्थित कार्यालय में आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 67.32 प्रतिशत लाभुकों का आधार सीडिंग हो पाया गया है। अभी भी 32.68 प्रतिशत लाभुकों का आधार सीडिंग किया जाना अवशेष है।

    सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत लाभुकों का अगले आदेश तक आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाय। यह बातें जिलाधिकारी विशाल राज ने कही।

    उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग निर्धारित समय पर नहीं की जाएगी तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड विलोपित करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।

    जिले में नवंबर के खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत 27.01 प्रतिशत है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि खाद्यान्न वितरण में तेजी लाना सुनिश्चित किया जाय। ताकि खाद्यान्न वितरण में जिला अव्वल रहे।

    नवंबर में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के गोदाम तक खाद्यान्न आपूर्ति का प्रतिशत 69.50 प्रतिशत है। नए राशन कार्ड के निर्गमन की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी प्रपत्र क में 7467 आवेदन एवं प्रपत्र ख में 15217 आवेदन निष्पादन के लिए लंबित है।

    सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित आवेदन का निष्पादन अविलंब कराना सुनिश्चित किया जाय। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित रहे।