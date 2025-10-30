उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल से शराब पीकर बिहार आ रहे 23 लोग गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, किशनगंज। बंगाल से शराब पीकर जिले में प्रवेश कर रहे 23 शराबी और दो बीयर की बोतल के साथ एक गाड़ी से पांच लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न मद्य निषेध चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया है। चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग की टीम मंगलवार की रात जिले के विभिन्न मद्य निषेध चेक पोस्ट में शराब पीने व बेचने वालों के विरुद्ध तलाशी अभियान चलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग विशेष रूप से अभियान चला रहे है। इसी दौरान कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब पीने के आरोप में 23 लोगों को पकड़ा गया। शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, टीम ने 2 लीटर बीयर जब्त किया गया है।

कार्रवाई में उत्पाद निरीक्षक हैदर अली व अन्य उत्पाद अधिकारी शामिल थे। मंगलवार की रात्रि को एक कार बंगाल की ओर से आ रही थी। कार सवार को फ़रिंगगोला चेक पोस्ट में रुकवाकर तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर कार से दो बोतल बीयर बरामद किया गया। बीयर के साथ कार सवार 5 लोगों को पकड़ा गया।

अन्य लोगों को फ़रिंगगोला चेक पोस्ट व अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया।कुछ लोग बाइक से शराब पीकर बंगाल से शहर में प्रवेश कर रहे थे। पकड़े गए पांच व्यक्ति बंगाल से शराब लेकर आ रहा था। शराब के साथ पकड़े गए लोगों को बुधवार को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पकड़े गए सभी लोगों को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।