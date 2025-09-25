तेजस्वी यादव CM फेस पर अब भी मुंह खोलने को तैयार नहीं Congress, Rahul Gandhi के बाद कन्हैया ने RJD का किया काम खराब

Bihar Chunav News खगड़िया में गुरुवार को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एनएसयूआइ के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री फेस होने पर दो टूक कहा कि अभी जल्दी क्या है? कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर आगे आ रही है। नौकरी और पलायन के सवाल पर बिहार में राहुल गांधी के द्वारा यात्रा निकाली गई।

जागरण संवाददाता, खगड़िया। Bihar Chunav News जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एनएसयूआइ के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि, कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर आगे आ रही है। नौकरी और पलायन के सवाल पर बिहार में यात्रा हुई। उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा बिहार में मताधिकार यात्रा निकाली गई। बिहार लोकतंत्र की जननी है व लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार है और यही लोकतंत्र का आधार है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई दशकों से बिहार में सरकार से बाहर है। पहले जब बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, तो संयुक्त बिहार में बेगूसराय रिफाइनरी और उर्वरक कारखाना खुला। 30 से ज्यादा चीनी मिल थी। आज तमाम प्रचार के बाद भी बिहार ‘बीमारू’ राज्य बना हुआ है। 67 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, उन्हें जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगी। पिछले दिनों बिहार में जो घटनाएं घटी है, बहुत चिंताजनक है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार नोट चोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि, आपने देखा है कि, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 73,000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब बिहार सरकार के पास नहीं है। मतलब वोट चोरी से बनी सरकार नोट चोरी कर रही हैं। रोजगार मांग रहे बिहार के विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाई गई है। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा।