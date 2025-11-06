Language
    Bihar Election 2025: एक ही परिवार के 7 में से 5 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब

    By Amit Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    खगड़िया में एक परिवार के सात सदस्यों में से पांच के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए। सेवानिवृत्त कर्मचारी वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को मतदान केंद्र से निराश लौटना पड़ा। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के बावजूद, कई सदस्यों के नाम सूची में नहीं थे। वार्ड नंबर-26 के एक अन्य निवासी जीवन सिंह की माता का नाम भी सूची से गायब था, जिससे वे मतदान नहीं कर सकीं।

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया विधानसभा के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर मोहल्ले के मतदाता एवं सेवानिवृत कर्मी वीरेंद्र सिंह उत्सवी माहौल में मतदान करने आए, परंतु मतदाता सूची में नाम नहीं रहने के कारण मतदान केंद्र से उदास मन लेकर वापस लौट गए।

    नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय सन्हौली के मतदान केंद्र संख्या 82 के बाहर खड़े वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके परिवार में सात मतदाता हैं।

    उन्होंने बताया कि वे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए, तो पता चला कि उनके परिवार के आधे से अधिक सदस्यों का नाम मतदाता सूची में नहीं है।

    वीरेंद्र सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनके परिवार के सभी सात सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था। जिसमें उनके अलावा शर्मिला देवी, अमित कुमार, संतोष कुमार, निर्मला देवी, लवली कुमारी एवं बबली कुमारी शामिल हैं, जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उक्त सात मतदाताओं में से सिर्फ शर्मिला देवी एवं अमित कुमार के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज हैं। शेष पांच सदस्यों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।

    इसी तरह नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर- 26 के निवासी जीवन सिंह ने बताया कि उनके परिवार में 11 मतदाता हैं। जिसमें उनकी माता शकुंतला देवी का नाम मतदाता सूची में नहीं रहने के कारण उन्हें मतदान प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ा।