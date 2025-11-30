अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, डायल-112 वाहन का शीशा टूटा

जागरण संवाददाता, खगड़िया। अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिखारी घाट में पुलिस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस वाहन के पीछे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने पुलिस के साथ गाली- गलौज व धक्का- मुक्की भी की।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह आठ बजे अलौली थाना में प्रतिनियुक्त डायल-112 को सूचना मिली की, ग्राम भिखारी घाट में एक लड़का हथियार लेकर घर में घुस गया है। जिस पर डायल -112 पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना देने वाले भिखारी घाट के रामनंदन यादव के घर पहुंची।

थाना ले जाने के दौरान हमला जहां पुलिस ने भिखारी घाट निवासी चुनचुन यादव का हाथ बंधा पाया। उसके पास एक देसी कट्टा रखा हुआ था। डायल-112 पुलिस चुनचुन यादव को हिरासत में लेकर अलौली थाना ले जा रही थी। इस दौरान वहां आस-पास के स्थानीय लोगों पहुंच गए।

जिन्होंने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया। जिसमें वाहन के पीछे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। डायल 112 पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना अलौली थाना को दी। सूचना पर सअनि तबरेज आलम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश इसके बावजूद स्थानीय लोग पुलिस- प्रशासन के साथ गाली- गलौज करने लगे और धक्का- मुक्की करने लगे। हमले की सूचना पर एसपी खगड़िया राकेश कुमार ने संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर - टू खगड़िया एवं पुलिस निरीक्षक सदर अंचल खगड़िया को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रवाना किया।