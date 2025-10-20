Language
    खगड़िया में पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, गम में बदली दीवाली की खुशी

    By Nirbhay Kumar Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    खगड़िया जिले में दिवाली के दिन एक दुखद घटना घटी। एक बच्चा खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, चौथम (खगड़िया)। चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम बौरने पंचायत के मरांच गांव में एक गड्ढे में डूबकर तीन वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान मरांच निवासी गोपाल कुमार के पुत्र अनुज (तीन वर्ष) के रूप में हुई है।

    जानकारी अनुसार अनुज रविवार की दोपहर खेलने के लिए बाहर निकला, तो वापस घर नहीं लौटा। स्वजनों ने बच्चे की काफी खोजबीन की। थक-हारकर थाना को बच्चे के लापता होने की सूचना स्वजनों ने दी। इस बीच स्वजनों ने देर शाम घर के बगल में गड्ढे में बच्चे के डूबने की आशंका जताई।

    ग्रामीण गोताखोरों ने जब गड्ढे में खोजबीन की, तो बालक का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थानाध्यक्ष अजीत कुमार को दी। थानाध्यक्ष के निर्देश पर एएसआई अभिमन्यु कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्वजनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि, जो बालक दोपहर तक पटाखे लाने की जिद कर रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं है।

    दीपावली के त्योहार की खुशी मातम में बदल गई है। आसपास के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। स्थानीय मिथिलेश कुमार ने बताया कि, गोपाल के इकलौते पुत्र की दुखद मौत से गांव में गम का चादर पसर गया है।

    मृतक बालक का पिता बिहार पुलिस में है। घटना की सूचना पर प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, प्रमुख प्रतिनिधि चंदन कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार समेत कई ग्रामीण मृतक के घर पर पहुंचे और ढाढ़स बंधाया। आशंका जताई जा रही है कि, अनुज खेलते-खेलते गड्ढे के पास चला गया होगा और डूब गया।