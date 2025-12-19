Bihar Politics: राजद को लगा झटका, दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल; पूर्व जिलाध्यक्ष ने भी कहा अलविदा

जागरण संवाददाता, खगड़िया। इस कंपकंपाती ठंड में भी खगड़िया जिले की राजनीति शुक्रवार को गर्म रही। यहां के विभिन्न दलों के कई दिग्गज नेताओं ने शुक्रवार को पटना स्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, राष्ट्रीय सचिव डॉ. चंदन यादव और खगड़िया जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉ. अविनाश कुमार अविनाश मौजूद रहे। कांग्रेस के खगड़िया जिलाध्यक्ष डॉ. अविनाश कुमार अविनाश ने कहा कि शुक्रवार को पटना में एक इतिहास लिखा गया। उन्होंने कहा कि सभी ने जननायक राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर यह सदस्यता ली।

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी राहुल गांधी जी की संविधान बचाओ लड़ाई को जनता के बीच मजबूती से रखें। आज लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी और आप सभी के सहयोग से लोकतंत्र को फिर से मजबूत किया जाएगा।