Bihar Politics: 'राजद वाले भी लालू को मेनिफेस्टो से बाहर कर रहे', सम्राट चौधरी का तीखा हमला

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया विधानसभा से एनडीए के जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रनखेत मैदान माड़र में जनसभा को संबोधित किया। बुधवार काे आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी समर शुरू हो गया है। अभी यह बताना आवश्यक है कि किसने विकास किया, किसने विनाश किया और किसने बिहार को बर्बाद किया।

सम्राट ने कहा, 2005 के पहले की लालू की सरकार को याद करिए। कहीं आने-जाने के लिए सोचना पड़ता था। सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क था, यह पता करना पड़ता था। 2005 के पहले बिहार में जंगलराज था। उन्होंने आगे कहा कि 2005 के बाद से बिहार विकास के पथ पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि अब सड़कें, बिजली हर जगह है। 2005 के पूर्व 10 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। अब कहीं भी 20 घंटे से कम बिजली नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि 2005 में बिहार में बिजली उपभोक्ता ही 17 लाख थे। उसके बाद माेदी जी और नीतीश जी के प्रयास से गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है। 2025 में हमलोगों ने यह तय किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री में देंगे और दिया गया।

सम्राट ने कहा कि यह जानकार आश्चर्य होगा कि बिहार में कुल दो करोड़ 14 लाख परिवार, जिन्होंने बिजली कनेक्शन लिए हैं, उनमें से एक करोड़ 70 लाख लोगों का बिजली बिल शून्य आया। सड़कें ऐसी बन गई हैं कि कहीं से भी पटना जाने में तीन से चार घंटे लगते हैं।

उन्होंने कहा कि याद कीजिए, पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर अब स्कूल में साइकिल, पोशाक व छात्रवृति, मैट्रिक पास पर 10 हजार, इंटर पर 15 और स्नातक पर 25 हजार रुपये छात्राओं को दिए जा रहे हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बिहार का विकास हो रहा है।

उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी बड़े नेता माने जाते थे, अब हाल यह है कि राजद वाले भी लालू प्रसाद को मेनिफेस्टो से बाहर कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आजादी के बाद 55 साल देश को लूटा, कितना विकास हुआ सभी ने देखा। अभी सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खाेले गए हैं। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कितना खर्च करना पड़ता था। अब मात्र 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए पांच रुपये खर्च करने पड़ते हैं। खगड़िया में भी, अलौली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया।

उन्होंने लोगों से जदयू प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खगड़िया में चारों के चारों सीट जीतेंगे। तभी नीतीश कुमार व सम्राट चौधरी वहां बैठेंगे। एक भी पंजा वाला जीत गया तो दिक्कत होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहते थे कि हम दिल्ली से सौ रुपये भेजते हैं, तो लोगों के खाते में 15 रुपये जाते हैं। नरेन्द्र मोदी व नीतीश कुमार की सरकार में अब पटना से एक करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10 हजार की राशि जाती है।

उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में जो पैसा आया है वह लौटाना पड़ेगा। सूद देना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी खगड़िया का बेटा माना जाता हूं और मैं कहता हूं कि कोई माई का लाल आप से पैसा वापस नहीं ले सकता है। सरकार ने आपको रोजगार के लिए पैसे दिए हैं। माेदी जी, नीतीश जी की योजना महिलाओं को लखपति नहीं करोड़पति बनाने की है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में घोटाला हुआ। लालू राज में चारा खा गए, अलकतरा पी गए, जमीन के बदले नौकरी दी, परंतु अब वह बात नहीं है। अब बिहार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिहार को सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है। जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा।

उन्होंने जीएसटी में रियायत देने की भी चर्चा की। सम्राट ने कहा, रोटी-कपड़ा और मकान की चिंता कोई नहीं करता था, मोदी जी ने रोटी के लिए टैक्स नहीं देने की घोषणा की। सभी टैक्स घटाए। सभी को इसका लाभ मिल रहा है। एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं कि लालू जी के राज में 94 हजार लोगों को रोजगार मिल सका था। एक लाख भी पूरा नहीं हुआ। 2005 के बाद जो सरकार बनी, उसके बाद से अब तक 18 लाख 50 हजार लोगों को नीतीश कुमार ने रोजगार, सरकारी नौकरी दी है। इस बार नीतीश जी ने कहा है कि 2025 से 30 के बीच में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी व रोजगार देने का काम किया जाएगा।