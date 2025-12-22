Price of greens-salads : बढ़ी हुई ठंड में साग और सलाद ‘थाली’ का बढ़ा रहा स्वाद, पालक और बथुआ तो काफी लाभप्रद

जागरण संवाददाता, खगड़िया। कड़ाके की ठंड में साग-सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। ठंड में लोग साग-सब्जी का अधिक उपयोग करते हैं। खासकर बथुआ, पालक, चना और सरसों की साग का। ये स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। बथुआ तो काफी लाभदायक माना जाता है। डा. दीपक कुमार कहते हैं- ठंड में खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि, बथुआ साग केवल शीत ऋतु में ही उपलब्ध होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बथुआ में आयरन, कैल्शियम, पाेटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह सुपाच्य है। आंतों को साफ रखने में मदद करता है। यह कृमिनाशक, बलवर्धक माना जाता है। खून की कमी में भी उपयोगी है। यह इम्युनिटी बढ़ाता है। जिसके कारण बथुआ की मांग बाजार में अधिक है। यह 20 से 25 रुपये पाव उपलब्ध है। पालक का भी डिमांड खूब है।



डा. दीपक कहते हैं-पालक आयरन से भरपूर होता हैं और खून की कमी(एनीमिया) में लाभ मिलता है। यह 10 से 20 रुपये मुट्ठी के हिसाब से बाजार में उपलब्ध है। खैर, ठंड के मौसम में फूलगोभी और बंधगोभी भी बाजार में खूब उपलब्ध है।और अपेक्षाकृत सस्ते दर पर मिल रहे हैं। ये 30 से 40 रुपये किलो मिल रहे हैं।मटर की डिमांड भी खूब है। मटर की छिमी बाजार में 60 से 70 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है।