    Price of greens-salads : बढ़ी हुई ठंड में साग और सलाद ‘थाली’ का बढ़ा रहा स्वाद, पालक और बथुआ तो काफी लाभप्रद

    By Upendra Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    खगड़िया में कड़ाके की ठंड के कारण साग-सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, पर लोग स्वास्थ्य के लिए पालक, बथुआ, चना और सरसों का साग अधिक उपयोग कर रहे हैं। डा. दीपक ...और पढ़ें

    Hero Image

    Price of greens-salads खगड़िया में सब्जी दुकान

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। कड़ाके की ठंड में साग-सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। ठंड में लोग साग-सब्जी का अधिक उपयोग करते हैं। खासकर बथुआ, पालक, चना और सरसों की साग का। ये स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। बथुआ तो काफी लाभदायक माना जाता है। डा. दीपक कुमार कहते हैं- ठंड में खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

    उन्होंने कहा कि, बथुआ साग केवल शीत ऋतु में ही उपलब्ध होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बथुआ में आयरन, कैल्शियम, पाेटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह सुपाच्य है। आंतों को साफ रखने में मदद करता है। यह कृमिनाशक, बलवर्धक माना जाता है। खून की कमी में भी उपयोगी है। यह इम्युनिटी बढ़ाता है। जिसके कारण बथुआ की मांग बाजार में अधिक है। यह 20 से 25 रुपये पाव उपलब्ध है। पालक का भी डिमांड खूब है।


    डा. दीपक कहते हैं-पालक आयरन से भरपूर होता हैं और खून की कमी(एनीमिया) में लाभ मिलता है। यह 10 से 20 रुपये मुट्ठी के हिसाब से बाजार में उपलब्ध है। खैर, ठंड के मौसम में फूलगोभी और बंधगोभी भी बाजार में खूब उपलब्ध है।और अपेक्षाकृत सस्ते दर पर मिल रहे हैं। ये 30 से 40 रुपये किलो मिल रहे हैं।मटर की डिमांड भी खूब है। मटर की छिमी बाजार में 60 से 70 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है।

    टमाटर 70-80 रुपये किलो मिल रहे हैं। अभी रसोई घरों में टमाटर और मूली खूब देखे जा रहे हैं। ठंड के कारण रसोई घरों की व्यवस्था बदली है। मांसाहार पसंद मछली और अंडे का खूब सेवन कर रहे हैं। जबकि शाकाहार पसंद लोगों की पहली पसंद तरह-तरह के साग हैं। गृहिणी चंदन देवी कहती हैं- हमलोग शाकाहारी हैं और ठंड के मौसम में साग का खूब उपयोग कर रहे हैं।