    Bihar News: परबत्ता विधायक पर दर्ज हुई FIR, थानाध्यक्ष ने लगाया गंभीर आरोप

    By Nirbhay Kumar Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    परबत्ता विधायक और राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार पर परबत्ता थाना में वॉट्सऐप कॉल कर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने विधायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिथिलेश चौधरी के खिलाफ सीसीए-तीन का प्रस्ताव भेजने पर धमकी दी और चुनाव में दिक्कत पैदा करने की बात कही। विधायक से संपर्क नहीं हो पाया है।

    परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, परबत्ता (खगड़िया)। परबत्ता विधायक और परबत्ता विधानसभा से राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार पर परबत्ता थाना में वॉट्सऐप कॉलिंग कर धमकी दिए जाने का मामला दर्ज किया गया है।

    उक्त मामला परबत्ता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने स्वयं अपने आवेदन पर दर्ज किया है। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर 9534865122 पर विधायक डॉ. संजीव कुमार द्वारा मोबाइल नंबर 7762091144 से वॉट्सऐप कॉल कर धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने कहा है कि विधायक ने उनसे कहा कि मेरे आदमी मिथिलेश चौधरी के विरुद्ध सीसीए-तीन का प्रस्ताव क्यों भेजे। इससे आपको बहुत ही दिक्कत एवं परेशानी होगी।

    पुन: उनके द्वारा मोबाइल से वॉट्सऐप कॉल कर धमकी भरे लहजे में बोला गया कि, मिथिलेश चौधरी के विरुद्ध सीसीए-तीन का प्रस्ताव भेजकर अच्छा नहीं किए हैं। आपको इसका अंजाम भुगतना होगा।

    इस चुनाव में आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थानाध्यक्ष ने कहा है कि विधायक के द्वारा आसन्न विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक सरकारी सेवक को धमकी दिया गया। जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा उत्पन्न करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

    साथ ही थानाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड़यंत्र कर फंसाने का कार्य किया जा सकता है। मुझे मानसिक, शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सकती है। इस संबंध में विधायक से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। जिससे उनका पक्ष नहीं जाना जा सका।