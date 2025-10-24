Bihar Politics: 'मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा...', फेसबुक पर लाइव आकर बहुत कुछ बोल गए लालू के विधायक

जागरण टीम, परबत्ता (खगड़िया)। परबत्ता विधायक और परबत्ता विधानसभा से राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार पर परबत्ता थाना में वॉट्सऐप कॉलिंग कर परबत्ता थानाध्यक्ष को धमकी दिए जाने का मामला दर्ज हुआ है। उक्त मामला परबत्ता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने स्वयं के आवेदन पर दर्ज किया है। इधर, शुक्रवार को परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार ने फेसबुक लाइव आकर पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने खगड़िया पुलिस के कुछेक वरीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा है कि उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला कुछेक दिन पूर्व दर्ज किया गया था। उसके बाद बीते गुरुवार को वॉट्सऐप कॉल के माध्यम से धमकी दिए जाने का फर्जी मुकदमा परबत्ता थाना में दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा है कि उनके एक समर्थक पर सीसीए-तीन लगा दिया गया है। इसकी जानकारी के लिए परबत्ता थानाध्यक्ष को फोन किया था, लेकिन मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। अगर मैंने धमकी दी है, तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए।

विधायक ने कहा है कि थानाध्यक्ष ने मेरे ऊपर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के दबाव में फर्जी मुकदमा किया है। मेरा बॉडीगार्ड भी क्लोज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थकों को तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। समर्थकों के घरों पर रेड मारा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि घटना की जानकारी चुनाव ऑब्जर्वर को दी गई है। पुलिस ऑब्जर्वर को भी दी गई है।

उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो-जो अधिकारी शामिल हैं, उनके विरुद्ध न्यायालय जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि यहां के सांसद और भाजपा के एक बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं। चुनाव में जनता जवाब देगी। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उसमें अपार भीड़ होगी, इसलिए परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इससे मेरे कार्यकर्ता मजबूत हो रहे हैं।