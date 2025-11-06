Parbatta Election 2025 Voting: परबत्ता में आज डाले जा रहे वोट, शांतिपूर्ण मतदान के लिए चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, खगड़िया। Parbatta Chunav 2025 Voting बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में आज गुरुवार, छह नवंबर को खगड़िया जिला के सभी चार विधानसभा क्षेत्र खगड़िया, अलौली, बेलदौर और परबत्ता में मतदान हो रहा है। भयमुक्त मतदान को लेकर जल, थल से असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दियारा इलाके व दुर्गम क्षेत्रों में अश्वारोही दलों को उतारा गया है। नदियों में नदी गश्त तेज कर दी गई है।

चुनाव के दौरान हर हालात से निपटने को लेकर पुलिस सतर्कता बरत रही है। चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सभी बूथों पर सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। मतदान केंद्र के बाहरी इलाकों में भी पुलिस की निगरानी तेज कर दी गई है। जिले के सीमावर्ती इलाकों को सील कर असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

एनएच 31, एनएच 107 से लेकर सभी पथों पर वाहनों की चेकिंग अभियान तेज कर दी गई है। रोको-टोको अभियान जारी किया गया है। चेक पोस्टों के माध्यम से भी कड़ी निगरानी व जांच की जा रही है। सभी थाना व ओपी क्षेत्रों में गश्त अभियान लगातार की जा रही है। एसपी ने बताया कि मतदान के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर हालात से निपटने को लेकर पुलिस- प्रशासन सक्षम है।

खगड़िया जिले में कुल 1372 मूल मतदान केंद्र खगड़िया जिले के सभी चार क्रमश: अलौली (सुरक्षित), खगड़िया, बेलदौर व परबत्ता विधानसभा में छह नवंबर को मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जिले में कुल 1372 मूल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां जिले के कुल 11 लाख 66 हजार 570 मतदाता मतदान करेंगे और कुल 34 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

इस बार जिले के चार विधानसभा में अलग- अलग समीकरण व दाव पेंच हैं। जिले के दो विधानसभा में अब सीधी टक्कर है। इनमें खगड़िया सदर विधानसभा में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल और महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी डा. चंदन यादव के बीच सीधा मुकाबला है। बबलू मंडल को भाजपा का एक धड़ा खुलकर समर्थन नहीं किया है, जबकि डा. चंदन यादव को यहां से बेटिकट हुए कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव का समर्थन नहीं है। राजद का भी एक हिस्सा उदासीन रहा है। जन सुराज प्रत्याशी त्रिकोण बनाने के प्रयास में है।

परबत्ता में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी विधायक डा. संजीव कुमार और एनडीए के लोजपा(रा) प्रत्याशी डा. संजीव कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। अलौली (सुरक्षित) विधानसभा में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी विधायक रामवृक्ष सदा व एनडीए के जदयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा के अलावा रालोजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यश राज यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं।

बेलदौर में महागठबंधन से कांग्रेस और आइआइपी के प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां एनडीए से जदयू के विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल और कांग्रेस के मिथिलेश निषाद के बीच मुख्य मुकाबला है। परंतु आइआइपी प्रत्याशी तनीशा भारती उर्फ तनीशा चौहान मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रयासरत है।