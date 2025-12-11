National Highway 31: खगड़िया से पूर्णिया तक फोरलेन सड़क निर्माण की जगी उम्मीद, कई जिलों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, खगड़िया। एनएच-31 खगड़िया से पूर्णिया तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर एनएच-31 खगड़िया से पूर्णिया तक फोरलेन निर्माण को लेकर मांग की।

सांसद ने मंत्री को कहा कि यह परियोजना न केवल पूर्वी बिहार, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मार्ग सिंगल लेन होने से लगातार जाम की समस्या होती है। जिससे नागरिकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि एनएच-31 पूर्वी भारत की एक जीवनरेखा है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। सड़क की संकीर्णता और भारी ट्रैफिक दबाव के कारण यह मार्ग कई वर्षों से एक दुर्घटना ग्रसित क्षेत्र बन चुका है। सांसद राजेश वर्मा की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि खगड़िया–पूर्णिया फोरलेन परियोजना को आगामी कैबिनेट बैठक में स्वीकृति प्रदान की जाएगी और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। इस आश्वासन के बाद खगड़िया सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में उत्साह है। इस परियोजना से जहां लागों का आवागमन सुलभ होगा। वहीं दुर्घटनाओं में कमी और सुरक्षित यात्रा होगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिंगल लेने होने के कारण आमने-सामने की टक्कर और ओवरटेकिंग में दुर्घटना का खतरा अधिक रहता है। फोरलेन बनने से सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी। यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित होगी। साथ ही ट्रैफिक कम होने से समय की बचत होगी। आर्थिक और व्यापारिक विकास में तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि यह मार्ग खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जैसे जिलों के लिए आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। फोरलेन सड़क से माल ढुलाई तेज और सस्ती होगी। व्यापारियों व उद्योगपतियों को निवेश का प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।