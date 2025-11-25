Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेलदौर में महागठबंधन की समीक्षा बैठक: प्रत्याशियों ने ली हार की जिम्मेदारी, 10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने का लगाया आरोप

    By Bhawesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:49 AM (IST)

    बेलदौर में महागठबंधन की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों ने अपनी हार की जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने मतदाताओं को 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे। प्रत्याशियों ने पार्टी नेतृत्व को सूचित कर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महागठबंधन की बैठक में प्रत्याशी के हार को लेकर की गई चर्चा। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बेलदौर (खगड़िया)। क्षेत्र के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर के समीप शिव शक्ति पब्लिक स्कूल प्रांगण में महागठबंधन नेता व कार्यकर्आओं की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें महागठबंधन समर्थित बेलदौर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में मिली हार को लेकर घटक दल के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने समीक्षा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं संगठन मजबूती को लेकर चर्चा के साथ कई निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने की। इस मौके पर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश कुमार निषाद मौजूद थे।

    बैठक में बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओ ने चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद भी हुई हार पर गहन मंथन कर अपनी अपनी राय रखी। कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश निषाद ने चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि घटक दल के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काफी मेहनत किया।

    बावजूद हमलोग जीत के आंकड़े से पीछे रह गए। कार्यकर्ताओं के मेहनत का ही नतीजा है कि सरकार एवं आयोग के उपेक्षा के बावजूद करीब 72 हजार वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार चुनाव आयोग नहीं डबल इंजन की सरकार ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली थी।

    एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी, चुनाव के दौरान जीविका दीदियो के खाते में 10-10 हजार रुपया देकर अप्रत्यक्ष रुप से वोट खरीदने की साजिश की गई। महागठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान जनबुझकर तंग किया गया। इसके बावजूद सत्ताधारी एनडीए प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दिया गया।

    उन्होंने घटक दल के नेता एवं कार्यकर्ताओं को पुरी शक्ति के साथ जनता के दुःख दर्द को जमीनी स्तर पर सुनने और उसके समाधान के लिए पहल व आंदोलन तेज करने की अपील की।

    बैठक में एनडीए के अलोकतांत्रिक रवैया एवं आयोग के उपेक्षा पूर्ण कार्यों का पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की। इस मौके पर राजद नेता जय किशोर यादव, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजद अभिराम यादव, गोगरी के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र कुमार चौरसिया, मनोज कुमार पासवान, जयंती पासवान, मंटू पासवान, वीआईपी पंचायत अध्यक्ष रोहित सहनी, पवन निषाद, मनोरंजन सिंह, समेत घटक दलों के दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।