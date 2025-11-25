बेलदौर में महागठबंधन की समीक्षा बैठक: प्रत्याशियों ने ली हार की जिम्मेदारी, 10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने का लगाया आरोप

संवाद सूत्र, बेलदौर (खगड़िया)। क्षेत्र के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर के समीप शिव शक्ति पब्लिक स्कूल प्रांगण में महागठबंधन नेता व कार्यकर्आओं की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें महागठबंधन समर्थित बेलदौर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में मिली हार को लेकर घटक दल के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने समीक्षा की गई।

वहीं संगठन मजबूती को लेकर चर्चा के साथ कई निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने की। इस मौके पर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश कुमार निषाद मौजूद थे। बैठक में बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओ ने चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद भी हुई हार पर गहन मंथन कर अपनी अपनी राय रखी। कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश निषाद ने चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि घटक दल के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काफी मेहनत किया।

बावजूद हमलोग जीत के आंकड़े से पीछे रह गए। कार्यकर्ताओं के मेहनत का ही नतीजा है कि सरकार एवं आयोग के उपेक्षा के बावजूद करीब 72 हजार वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार चुनाव आयोग नहीं डबल इंजन की सरकार ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली थी।

एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी, चुनाव के दौरान जीविका दीदियो के खाते में 10-10 हजार रुपया देकर अप्रत्यक्ष रुप से वोट खरीदने की साजिश की गई। महागठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान जनबुझकर तंग किया गया। इसके बावजूद सत्ताधारी एनडीए प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दिया गया।