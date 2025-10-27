Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Latest Bihar News: खगड़िया में कोसी नदी में डूबने से बच्ची की मौत, छठ पूजा में परिवार में पसरा मातम

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    Latest News Bihar बिहार के खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के मानसी थाना क्षेत्र में सोमवार को बुच्चा पंचायत के वार्ड संख्या दो निवासी इन्द्रदेव सिंह की आठ वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी की मौत कोसी नदी में डूबकर हो गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यहां छठ पूजा को लेकर सोमवार को दोपहर में छठ घाट का निर्माण किया जा रहा था। इस बीच नंदिनी स्नान करने नदी में उतर गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    Latest News Bihar बिहार के खगड़िया जिले में छठ घाट के निर्माण के दाैरान कोसी नदी में डूबकर नंदिनी की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। Latest News Bihar बिहार के खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुच्चा पंचायत के वार्ड संख्या दो निवासी इन्द्रदेव सिंह की आठ वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी की मौत कोसी नदी में डूबकर हो गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यहां छठ पूजा को लेकर सोमवार को दोपहर में छठ घाट का निर्माण किया जा रहा था। इस बीच नंदिनी स्नान करने नदी में उतर गई। गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गई। स्थानीय गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम द्वारा बच्ची के शव को निकाला गया। इसके बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की पुष्टि स्थानीय मुखिया आजम उद्दीन ने की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधेपुरा में चिरौरी घाट पर तीन वर्षीया बच्ची की डूबने से मौत 

    मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत चिरौरी पंचायत के वार्ड संख्या सात निवासी राजू पासवान की तीन वर्षीय पुत्री की छठ घाट पर डूबने से मौत हो गई। छठ घाट की साफ सफाई करने गए गए स्वजन के साथ बच्ची घाट पर गई थी। सोमवार दोपहर को घाट पर बच्ची को नहीं देख स्वजन ने सोचा किसी के साथ घर चली गई होगी। लेकिन कुछ घंटे के बाद बच्ची का शव पानी में तैरता नजर आया। इसके बाद बच्ची का शव पानी से निकाला गया। परिवार में बच्ची की मौत से मातम पसर गया।