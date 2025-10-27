Latest Bihar News: खगड़िया में कोसी नदी में डूबने से बच्ची की मौत, छठ पूजा में परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, खगड़िया। Latest News Bihar बिहार के खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुच्चा पंचायत के वार्ड संख्या दो निवासी इन्द्रदेव सिंह की आठ वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी की मौत कोसी नदी में डूबकर हो गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यहां छठ पूजा को लेकर सोमवार को दोपहर में छठ घाट का निर्माण किया जा रहा था। इस बीच नंदिनी स्नान करने नदी में उतर गई। गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गई। स्थानीय गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम द्वारा बच्ची के शव को निकाला गया। इसके बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की पुष्टि स्थानीय मुखिया आजम उद्दीन ने की है।