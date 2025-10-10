Kosi River: गांधीनगर में कोसी मचा रही तांडव, नदी में विलीन हो रहे घर, अधिकारियों ने लिया जायजा

संवाद सूत्र, बेलदौर (खगड़िया)। कोसी तांडव मचा रही है। नदी एक बार फिर उफान पर है। खगड़िया के बलतारा में कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि बाद कोसी बेलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत अंतर्गत चोढ़ली जमींदारी बांध के अंदर बसे गांव गांधीनगर में कटाव तेज कर दी है।

स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त हैं। लोग रतजगा कर रहे हैं। कोसी किनारे जिनके घर हैं, वे अपने मकान को तोड़कर हटा रहे हैं।ताकि ईंट, चदरा आदि को सुरक्षित निकाला जा सके। गांधीनगर में कोसी तांडव मचा रही है। कटाव से लगभग एक दर्जन के आसपास परिवार विस्थापित हो चुके हैं। कोसी जिस रफ्तार से कटाव कर रही है, उससे करीब एक दर्जन परिवारों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। कोसी गांव से सटकर बह रही है। इधर बेलदौर सीओ अमित कुमार और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो, खगड़िया, के, कनीय अभियंता गांधीनगर पहुंचे। और कोसी कटाव का निरीक्षण किया। इस दौरान कटाव से विस्थापित परिवारों के लोगों ने कहा कि, बीते चार दिनों के अंदर लगभग एक दर्जन परिवारों के घर कोसी में विलीन हो चुके हैं।