    Khagaria Weather: हो जाएं अलर्ट, पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड; मौसम विभाग ने दिया अपडेट

    By Amit Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    खगड़िया में तापमान में लगातार गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ रहा है। दिन में धूप खिलने के बावजूद शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है। पिछले 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती परिसंचलन के कारण तापमान में कमी आएगी।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। Khagaria Weather Report: लगातार तापमान कम होने के साथ ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है।

    ठंड के प्रभाव का असर अब दिन में भी दिखने लगा है। लोगों को अब दिन भी गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता महसूस होने लगी है।

    ठंड के कारण रविवार को शाम ढलने के बाद बाजार में सन्नाटा दिखा। रविवार को भी ठंड का प्रभाव रहा। हालांकि, दिन में धूप खिलने से ठंड का प्रभाव काफी कम गया। परंतु शाम ढलने के साथ ही ठंड का प्रभाव बढ़ गया।

    हल्की पश्चिमी हवा भी चलती रही। जिसके प्रभाव से रविवार को अधिकतम तापमान में भी कमी देखी गई। बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दिखी।

    रविवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है।

    मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बन रहे चक्रवाती परिसंचलन के कारण हल्की तेज हवा चलने की संभावना है। जिससे तापमान में कमी आने की संभावना है।

    आने वाले दो- तीन दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी हो सकती है। मौसम शुष्क बना रहेगा।