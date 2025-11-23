Khagaria Weather: हो जाएं अलर्ट, पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड; मौसम विभाग ने दिया अपडेट

जागरण संवाददाता, खगड़िया। Khagaria Weather Report: लगातार तापमान कम होने के साथ ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। ठंड के प्रभाव का असर अब दिन में भी दिखने लगा है। लोगों को अब दिन भी गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ठंड के कारण रविवार को शाम ढलने के बाद बाजार में सन्नाटा दिखा। रविवार को भी ठंड का प्रभाव रहा। हालांकि, दिन में धूप खिलने से ठंड का प्रभाव काफी कम गया। परंतु शाम ढलने के साथ ही ठंड का प्रभाव बढ़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हल्की पश्चिमी हवा भी चलती रही। जिसके प्रभाव से रविवार को अधिकतम तापमान में भी कमी देखी गई। बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दिखी। रविवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है।