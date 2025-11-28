Khagaria News: खगड़िया होकर गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, 4 जोड़ी आंशिक रूप से रद
खगड़िया में कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। सात जोड़ी ट्रेनें पूरी तरह या आंशिक रूप से रद कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिसंबर से फरवरी तक तीन जोड़ी ट्रेनें पूरी तरह रद रहेंगी, जबकि चार जोड़ी ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। यह बदलाव कोसी और पूर्वी बिहार के यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनेगा।
जागरण संवाददाता, खगड़िया। कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी है। कोहरे के कारण जहां ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, वहीं विभागीय स्तर पर कोहरे में सुरक्षा को लेकर सात जोड़ी ट्रेनें पूर्ण व आंशिक रूप से रद कर दी गई हैं। जिससे जिले के साथ कोसी व पूर्वी बिहार के लोगों को परेशानी भी होगी।
कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक खगड़िया होकर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन पूर्णत: रद कर दिया गया है। वहीं, चार जोड़ी ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है।
पूर्ण रूप से रद की गई ट्रेनों में गाड़ी संख्या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस-तीन दिसंबर से दो फरवरी 26 तक रद रहेगी। गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस-एक दिसंबर से 28 फरवरी 26 तक रद रहेगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस एक दिसंबर से 27 फरवरी 26 तक, गाड़ी संख्या 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस- तीन दिसंबर से एक मार्च 26 तक रद रहेगी।
गाड़ी संख्या 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस-चार दिसंबर से 26 फरवरी 26 तक, गाड़ी संख्या 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस- पांच दिसंबर से 27 फरवरी 26 तक रद रहेगी।
इन ट्रेनों के परिचालन दिनों में की गई कमी
गाड़ी संख्या 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस तीन दिसंबर 25 से फरवरी 26 तक प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को रद रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12506 आनंद विहार-कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 27 फरवरी 26 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रद रहेगी।
गाड़ी संख्या 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक तीन दिसंबर से 28 फरवरी 26 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को रद रहेगी। उसी प्रकार गाड़ी संख्या 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 27 फरवरी 26 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं सोमवार को रद रहेगी।
गाड़ी संख्या 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी 26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद रहेगी। गाड़ी संख्या 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 25 फरवरी 26 तक प्रत्येक बुधवार को रद रहेगी।
गाड़ी संख्या 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक छह दिसंबर से 28 फरवरी 26 तक प्रत्येक शनिवार को रद रहेगी। गाड़ी संख्या 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक नौ दिसंबर से तीन मार्च 26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद रहेगी।
