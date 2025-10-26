Language
    Khagaria News: ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, सीमा विवाद में 10 घंटे तक पड़ा रहा शव

    By Upendra Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    खगड़िया में एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। सीमा विवाद के कारण शव लगभग 10 घंटे तक घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। पुलिस को सूचना देने के बाद भी सीमा विवाद के चलते कार्रवाई में देरी हुई। 

    ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, 10 घंटे तक पड़ा रहा शव। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, परबत्ता (खगड़िया)। बरौनी- कटिहार रेलखंड पर सतीश नगर रेलवे गुमटी से पूरब पोल संख्या 83/14 के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई।

    राहगीरों ने इसकी सूचना सतीश नगर रेलवे गुमटी पर तैनात स्टाफ को दी।इसकी सूचना स्टेशन मास्टर नारायणपुर को दी गई। सूचना मिलते ही सीमावर्ती भवानीपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीमा क्षेत्र का मामला बताकर पल्ला झाड़ते हुए निकल गई।

    सीमा क्षेत्र के विवाद में शव लगभग 10 घंटे तक उक्त स्थल पर पड़ा रहा। शव को कोई उठाने वाला नहीं था। बाद में खगड़िया जिले की पसराहा थाना पुलिस पहुंची।

    आरंभिक छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम में सदर अस्पताल भेजा। पसराहा थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि, शव की पहचान नहीं हो पाई है।

    पहचान को लेकर शव को 72 घंटे तक रखा जाएगा। नारायणपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर विकास रंजन ने बताया कि, घटना की सूचना मिलते ही लोकल थाना भवानीपुर को मेमो भेजा गया। मामला क्या है, स्थानीय पुलिस ही बता पाएगी।

    मानसी आरपीएफ के सहायक इंस्पेक्टर बबन यादव ने बताया कि पसराहा, नारायणपुर और भवानीपुर थाना को इसकी सूचना दी गई। भवानीपुर थाना अपने कार्य क्षेत्र में घटना नहीं होने की बात कहकर मेमो लौटा दिया।

    हालांकि पसराहा थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने मानवता दिखाते हुए शनिवार की संध्या शव को बरामद कर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात युवक की मौत किसी ट्रेन से गिरकर हुई है।