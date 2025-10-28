Khagaria News खगड़िया में 2 दिनों के अंदर 9 डूबे, चार के शव बरामद

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया में दो दिनों के अंदर (सोमवार-मंगलवार) अलग-अलग जगहों पर नौ लोग डूब गए। जिनमें चार का शव बरामद हुआ है। और पांच लापता है। सोमवार की दोपहर मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुच्चा पंचायत के वार्ड संख्या- दो निवासी इंद्रदेव सिंह की आठ वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमार घाट बनाने के दौरान स्नान को कोसी नदी में उतरी और डूब गई। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया।

बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौंगी गांव निवासी युवक लक्ष्मण कुमार का शव मंगलवार को गड्ढे से बरामद किया गया। लक्ष्मण कुमार सोमवार सुबह बाद घर से लापता था। मंगलवार की सुबह पशुपालकों ने गांव के पश्चिमी बहियार स्थित गड्ढे में शव देखा। इसकी सूचना बेलदौर पुलिस को दी गई। बेलदौर थाना के एसआइ आशुतोष कुमार ने बताया कि ग्रामीण गोताखोरों के सहयोग से शव को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। आशंका जताई जा रही है कि शौच के दौरान पांव फिसलने से युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने से मौत हो गई।

गोगरी नगर परिषद के खटहा, वार्ड नंबर-छह निवासी सुब्रत राज(पिता राजकिशोर चौधरी) की मौत मंगलवार को पोखर में स्नान के दौरान हो गई। ग्रामीण गोताखोरों के प्रयास से शव को पानी से बहार निकाला गया। इसकी पुष्टि गोगरी सीओ दीपक कुमार ने की है।

इधर, मोरकाही थाना अंतर्गत बागमती नदी के बुढ़वा घाट पर सुबह के अर्घ्य के दौरान माड़र-नवटोलिया के मनोहर साह(महाजन) का नाती 13 वर्षीय गोलू कुमार और राजो साह का नाती 15 वर्षीय दिलखुश कुमार व 16 वर्षीय छोटू कुमार गहरे पानी में चल गया और डूब गया। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। समाचार लिखे जाने तक तीनों का अता- पता नहीं चल पाया था।

खगड़िया सीओ पुनीत कौशल ने घटना की पुष्टि की है। मनोहर साह और राजो साह सहोदर भाई हैं। मोरकाही थाना अंतर्गत ही कोसी की उपधारा में डूबने से उत्तरी माड़र के वार्ड नंबर-14 का करण कुमार लापता हो गया। मोरकाही थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर ने बताया कि, लापता 18 वर्षीय करण की खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ टीम बुलाई गई है।