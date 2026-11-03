IPS बनने से पहले प्रेम विवाह, अब चर्चा में पारिवारिक विवाद; साथ रहने के लिए जद्दोजहद कर रहीं खगड़िया SP की पत्नी

जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी पूजा सिंह का पारिवारिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला बिहार राज्य महिला आयोग तक पहुंच चुका है।

मालूम हो कि भानु प्रताप सिंह और पूजा सिंह का प्रेम विवाह है। इन दोनों की शादी 16 जनवरी 2016 को हुई। उस समय भानु प्रताप सिंह आइपीएस नहीं बने थे। भानु प्रताप सिंह 2021 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। दोनों के छह साल की एक बच्ची भी हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भानु प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी के मूल निवासी बताए जाते हैं, लेकिन उनके स्वजन राजस्थान के भरतपुर, गीता कालोनी में बस गए हैं, जबकि पूजा सिंह राजस्थान के उदयपुर-बाटी, तिवारी का बास गांव की रहने वाली बताई जाती हैं।

सड़क पर आया पारिवारिक विवाद इधर, दोनों का दांपत्य जीवन विवादों में हैं। मंगलवार की सुबह अचानक पूजा सिंह खगड़िया के संसारपुर स्थित एसपी आवास के गेट पर पहुंच गई। वे गेट खोलने और अंदर जाने को बार-बार कह रही थीं।