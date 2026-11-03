किशनगंज की DPO के पास करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा, पुलिस ने एक साथ 4 ठिकानों पर की छापामारी 

जागरण संवाददाता, कटिहार/किशनगंज। किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मंगलवार को पुलिस ने छापामारी की।

विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक कोटि के अधिकारियों के नेतृत्व में कटिहार और किशनगंज स्थित चार ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जारूबी कुमारी, डीपीओनकारी के अनुसार, रूबी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 31/26 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि दंपती ने अपनी ज्ञात आय के वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। प्रारंभिक जांच में कुल 2 करोड़ 45 लाख 84 हजार रुपये की संपत्ति ज्ञात आय से अधिक होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 87.49 प्रतिशत अधिक बताई गई है।