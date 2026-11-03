मधुबनी फायरिंग केस: हत्या के आरोपी ASI पर ₹25000 का इनाम घोषित, पुलिस सेवा से किया जाएगा बर्खास्त

जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार के मधुबनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बलिराजगढ़ गांव में ड्यूटी पर तैनात एक ASI ने फायरिंग कर दी। इस घटना में एक सख्श की मौत हो गई, बल्कि कई ग्रामीण घायल हैं।

इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। घटना के बाद फरार आरोपी एएसआई चंद्रमोहन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आज ही उसे सेवा से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा।

इनाम घोषित, स्पीडी ट्रायल होगा

एसएसपी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि आरोपी एएसआई की गिरफ्तारी के लिए पांच सदस्यों वाली विशेष टीम का गठन किया गया है। चंद्रमोहन सिंह के बारे में सूचना देने वाले को मधुबनी पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

एसएसपी का कहना है बाबूबरही थाना में एएसआई चंद्रमोहन सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी दिलाने की कोशिश की जाएगी। किसी तरह के अपवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील एसएसपी ने की है।

पहले भी चला चुका है गोलियां चंद्रमोहन सिंह इससे पूर्व मधवापुर थाना में डायल-112 की टीम में प्रतिनियुक्त था। वहां 12 जुलाई 2025 को शराब तस्करी के संदेह में बाइक सवार दो युवकों का पीछा करने के दौरान पिरोखर एनएच पर पुल के समीप डायल-112 वाहन से बाइक में ठोकर लग गई थी। हादसे में एक नाबालिग बाइक सवार की मौत हो गई थी।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। घटना के समय डायल-112 वाहन में एएसआई चंद्रमोहन सिंह और चालक चंद्रदीप शास्त्री मौजूद थे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस की ओर से चार से पांच राउंड गोली चलाए जाने की भी बात सामने आई थी।