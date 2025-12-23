Language
    Khagaria News: 73 करोड़ की राशि से बन रहे आरओबी में फंसा पेंच, वन विभाग की अनुमति का इंतजार

    By Chitranjan Sangar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    खगड़िया में 73 करोड़ की लागत से बन रहे मथुरापुर रेलवे ढाला रोड ओवर ब्रिज का काम कई समस्याओं में फंसा हुआ है। डायवर्सन सड़क के लिए जगह की कमी और वन विभ ...और पढ़ें

    कौशल किशोर सिंह, खगड़िया। 73 करोड़ की राशि से मथुरापुर रेलवे ढाला पर निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। जिससे इसके निर्माण कार्य पर ब्रेक लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। खगड़िया जंक्शन के पश्चिमी रेलवे केबिन ढाला पर बीते जून माह में 73 करोड़ की राशि से आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) का निर्माण कार्य शुरू हुआ।

    यह रोड ओवर ब्रिज लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबा होगा। 26 पिलर बनना है। जिसमें 12 पिलर का निर्माण कार्य हो चुका है। जबकि शेष पिलर का निर्माण कार्य किया जाना है। मथुरापुर रेलवे ढाला को पार करने के लिए बनने वाला रोड ओवर ब्रिज रेलवे लाइन के उत्तरी भाग में स्थित मथुरापुर गांधी चौक से ज्ञानी चौक होते हुए कुतुबपुर स्थित शेखपुरा जाने वाली सड़क के एक सौ मीटर पूर्व तक रहेगी।

    मिली जानकारी के अनुसार, मथुरापुर गांधी चौक एवं ज्ञानी चौक के बीच में गांव का जल निकासी मार्ग है। मथुरापुर के जल निकासी मार्ग के हिस्से में पिलर निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए वाहनों का आवागमन सुचारू बनाना जरूरी है। वाहनों का आवागमन सुचारू बनाने के लिए डायवर्सन सड़क की जरूरत है। जबकि डायवर्सन सड़क निर्माण के लिए उक्त हिस्से में जगह ही उपलब्ध नहीं है।

    मिली जानकारी के अनुसार डायवर्सन सड़क निर्माण में आ रही बाधा को लेकर बीते डेढ़ माह से पिलर निर्माण का कार्य बाधित है। मथुरापुर रेलवे ढाला पार करने के लिए पिलर का निर्माण होना है।

    मिली जानकारी के अनुसार मथुरापुर ज्ञानी चौक के दक्षिणी हिस्से में कई विशाल वृक्ष हैं। वृक्ष को हटाने के लिए वन विभाग की अनुमति की जरूरत है। मिली जानकारी के अनुसार निर्माण एजेंसी ने ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होते ही वन विभाग को समस्या की निदान को लेकर पत्र लिखा था।

    बताया जाता है कि बीते छह माह के दौरान बार-बार स्मारित किए जाने के बावजूद वन विभाग की ओर से वृक्ष को हटाने की दिशा में कोई पहल शुरू नहीं की गई है। जिस कारण उक्त हिस्से में भी ब्रिज के पिलर का निर्माण कार्य बाधित होने की खबर है।

    बताते चलें कि पुल निर्माण निगम के द्वारा मथुरापुर रेलवे ढाला पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जीआरडी कंस्ट्रक्शन को आरओबी निर्माण का टेंडर मिला है। दिलचस्प बात यह भी है कि पुल निर्माण निगम के द्वारा निर्माण एजेंसी को ज्ञानी चौक से रेलवे ढाला तक पुल निर्माण के लिए नक्शा ही उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इधर संवेदक के द्वारा नक्शा उपलब्ध कराने को लेकर पुल निर्माण निगम को बार-बार स्मारित किए जाने की खबर है।

    जीआरडी कंस्ट्रक्शन के साइट इंचार्ज पिंटू गुप्ता ने बताया कि संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से समस्याओं के समाधान को लेकर अवगत कराया गया है। आरओबी के निर्माण में आने वाली सभी समस्याओं का निदान शीघ्र ही निकल जाएगा। वहीं पुल निर्माण निगम, पटना मुख्यालय के मीडिया सेंटर की ओर से बताया गया कि संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित हो गया है। आरओबी निर्माण से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निदान हो जाएगा।

    इधर राजकुमार, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी खगड़िया, ने बताया कि, संयुक्त जांच हो चुकी है। पेड़ों की मापी भी कर ली गई है।