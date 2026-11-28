संवाद सूत्र, खगड़िया। Khagaria Rajdhani Express Mare Viral Race Anant Singh Nadwan Horse Race: इसे कहते हैं असली स्टारडम! मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी के मौके पर पटना के नदवां में देशभर के दिग्गज घोड़े मैदान में धूल उड़ाते रहे, लेकिन इंटरनेट मीडिया की ‘वायरल रेस’ खगड़िया की मशहूर घोड़ी ‘राजधानी एक्सप्रेस’ ने घर बैठे ही जीत ली।

दायें पैर में चोट के कारण यह घोड़ी इस बार नदवां के मैदान में नहीं उतरी, लेकिन घुड़दौड़ प्रेमियों की जुबान से लेकर सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक सिर्फ उसी के चर्चे हैं। दरअसल, वर्ष 2023 में इसी नदवां की रेस में 51 हजार रुपये का इनाम झटककर उसने जो भौकाल बनाया था, दर्शक आज भी उसकी कमी महसूस कर रहे हैं।

महारानी जैसा रहन-सहन: काजू-पिस्ता व घी की डाइट, मालिश को दो स्टाफ ‘राजधानी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर इस घोड़ी का दूसरा नाम ‘खगड़िया का चेतक’ भी है। इसका रहन-सहन और खानपान किसी महारानी से कम नहीं है। जहां महंगाई के इस दौर में आम आदमी काजू-पिस्ता के भाव सुनकर ही पसीना पोंछ लेता है, वहीं परबत्ता प्रखंड के माधवपुर निवासी कटिमन सिंह की यह 16 वर्षीय घोड़ी रोजाना काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, दूध, घी, शक्कर और शहद का शाही नाश्ता करती है।

सामान्य दिनों में इसकी डाइट पर 500 से 600 रुपये और रेस के दिनों में 1000 से 1500 रुपये रोजाना खर्च होते हैं। खास बात यह है कि इसकी थकान मिटाने और मालिश करने के लिए बाकायदा दो ‘स्टाफ’ नियुक्त हैं।

तीन पीढ़ियों की परंपरा, 2017 से लगातार जीत रही है बाजी कटिमन सिंह के दरवाजे पर 55 वर्षों (तीन पीढ़ियों) से घोड़े पालने की परंपरा चली आ रही है। यहीं जन्मी ‘राजधानी एक्सप्रेस’ की कमान अब उनके पुत्र बाबू साहब कुमार संभालते हैं। बाबू साहब बताते हैं कि वर्ष 2017 से ‘राजधानी एक्सप्रेस’ कई घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं में बाजी मार चुकी है: