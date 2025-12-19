खगड़िया में SP का फेरबदल, पिकेट अध्यक्ष समेत डेढ़ दर्जन पुलिस अधिकारियों को किया इधर से उधर

जागरण संवाददाता, खगड़िया। बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसपी राकेश कुमार (Khagaria SP Rakesh Kumar) द्वारा पिकेट अध्यक्ष समेत डेढ़ दर्जन पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। जानकारी के अनुसार, मोहराघाट पिकेट अध्यक्ष राजीव कुमार मंडल को परबत्ता थाना में योगदान के आदेश दिए गए हैं।

इतमादी दियारा पिकेट से लक्ष्मण राय को बुच्चा- कंजरी दियारा पिकेट, नगीना प्रसाद को बुच्चा- कंजरी दियारा पिकेट से इतमादी पिकेट, योगदान के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह, प्रेम प्रकाश को अलौली थाना से गोगरी थाना, रामविलास सिंह को अलौली से पसराहा थाना, संटु कुमार को गोगरी से चौथम थाना, प्रियंका कुमारी को चित्रगुप्तनगर से महेशखूंट थाना, राकेश कुमार को चौथम से पसराहा, राजकुमार को मोरकाही से महेशखूंट थाना में योगदान के आदेश दिए गए हैं।