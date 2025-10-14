Khagaria News: निगरानी विभाग का एक्शन, मानसी थाना का दारोगा रोशन कुमार 12000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, खगड़िया। पटना निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खगड़िया जिला के मानसी थाना में पदस्थापित दारोगा रोशन कुमार को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने मंगलवार को यह कार्रवाई की है। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निगरानी टीम (धावा दल) का नेतृत्व कर रहे डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि मानसी के अभिषेक कुमार की शिकायत पर उक्त दारोगा को 12 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। टीम में निगरानी डीएसपी सत्येंद्र कुमार, इंस्पेक्टर राकेश कुमार व अन्य शामिल थे।

निगरानी डीएसपी ने बताया कि अभिषेक कुमार के ट्रैक्टर की बैट्री चोरी हो गई थी। ऋषि कुमार (रिशी कुमार) पर केस दर्ज करने का उसने आवेदन दिया था। इस बीच दारोगा ने ऋषि से भी आवेदन ले लिया। उसके बाद दारोगा रोशन कुमार ने अभिषेक को फोन कर बताया कि आपके ऊपर मारपीट का आवेदन दिया गया है।

केस मैनेज को लेकर दारोगा ने अभिषेक से 12 हजार रुपये मांगी। अभिषेक ने निगरानी कार्यालय को इसकी शिकायत की। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामला सही पाकर धावा दल का गठन किया गया। मंगलवार को टीम द्वारा मानसी थाना गेट के समीप उक्त दारोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।