    खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर कोसी नदी, बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर

    By Chitranjan Sangar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:10 AM (IST)

    खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिससे बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर है। बेलदौर अंचल प्रशासन गांधीनगर पर नजर रख रहा है और आवश्यकता पड़ने पर निवासियों को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 37 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। बांध और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    कोसी नदी ने खतरे के निशान को किया पार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। कोसी एक बार फिर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान को पार कर गई है। कोसी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट मोड में है।

    वहीं बेलदौर सीओ अमित कुमार ने बताया कि, अंचल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बांध के अंदर बसे गांधीनगर (इतमादी पंचायत) पर विशेष नजर रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ी, तो वहां से आबादी को तत्काल दूसरे जगह पर शिफ्ट कराया जाएगा।

    इस संबंध में इतमादी मुखिया को सूचना दे दी गई है। इधर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो, खगड़िया, की ओर से सोमवार की सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार, बलतारा में कोसी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है।

    यहां सोमवार की सुबह कोसी का जलस्तर 34.20 मीटर रहा। बीते रविवार की सुबह छह बजे कोसी का जलस्तर 33.73 मीटर था। बीते 24 घंटे (रविवार की सुबह छह बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक) में कोसी के जलस्तर में 37 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है।

    कोसी लगभग डेढ़ सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। कोसी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांध-तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    विभाग के सभी कनीय और सहायक अभियंता बांध-तटबंधों पर कैंप कर रहे हैं। रात्रि गश्ती जारी है। मोबाइल एंबुलेंस को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

    मालूम हो कि मोबाइल एंबुलेंस पर जेनरेटर के साथ-साथ आवश्यक सामग्रियां यथा बालू भरे बोरे, गिट्टी आदि मौजूद रहते हैं। श्रमिक भी मौजूद रहते हैं। इधर बेलदौर प्रखंड के बलैठा पंचायत स्थित पचाठ गांव के विदुर यादव, जयराम यादव, रविंद्र यादव, रजनीश झा आदि ने कहा कि, दो हाथ पानी बढ़ा है।

    मालूम हो पचाठ गांव के बगल से होकर कोसी नदी बहती है। विदुर यादव ने बताया कि, कोसी में बहुत बड़ी मात्रा में सूखी हुई लकड़ी बहकर आई है। जानकारी अनुसार सोमवार की सुबह से लोग नदी तट पर पहुंचकर सूखी हुई लकड़ी एकत्रित करने में लगे रहे।