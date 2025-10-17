Khagaria News: खगड़िया में दोस्त ने ही दोस्त को मार डाला, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

Language
    By Chitranjan Sangar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    खगड़िया जिले के मथुरापुर गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां दोस्तों के बीच मामूली विवाद में 22 वर्षीय विपिन कुमार की हत्या कर दी गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने विपिन पर हमला कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। घटना से गांव में शोक है।

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। खगड़िया में दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर 35 साल के राहुल कुमार की निर्मम हत्या कर दी। धारदार हथियार से राहुल का सर कलम कर दिया। उसका पेट भी फाड़ दिया और कटे हुए सर को मृतक के पेट पर रख दिया। मृतक समीप के मोरकाही थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़र दक्षिणी का रहने वाला था।

    इधर, गुरुवार को करीब 10 बजे दिन में मुफस्सिल थाना अंतर्गत मेहसौड़ी-बगडोव के बीच कच्चा घाट रास्ते पर राहुल का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई।

    मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह दल-बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम हेतु शव को सदर अस्पताल भेज दिया गया। सदर अस्पताल से राहुल के शव को पोस्टमार्टम हेतु भागलपुर रेफर कर दिया गया है।

    इधर, मृतक के भाई राकेश कुमार व बड़े पापा रामसागर कुमार ने बताया कि राहुल का दोस्त शिवम बुधवार को करीब चार बजे शाम में राहुल को घर से बुलाकर ले गया। दोनों ने बताया कि घर के समीप ही अर्जुन राम के दुकान में दो दिन पहले चोरी हो गई थी। जिसमें पुलिस द्वारा शिवम व मृतक के भाई राकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

    राकेश का कहना हुआ कि शिवम ने चोरी की घटना में राहुल का नाम लिया। पुलिस दोनों को मुक्त करते हुए राहुल की तलाश में जुट गई। मृतक के भाई का कहना हुआ कि शिवम को शक हो गया कि, अगर राहुल पकड़ा गया और उसका भी नाम ले लिया, तो बुरी तरह फंस जाएंगे, इसलिए शिवम ने अपने कुछेक दोस्तो के साथ राहुल को घर से बुलाकर निर्मम हत्या कर दी।

    इधर, ग्रामीण सूत्रों का कहना हुआ कि राहुल और शिवम दोस्त था और स्मैक पीने का आदि था। इसी में कुछ हुआ होगा और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

    इधर, थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक स्वजनों द्वारा लिखित शिकायत नहीं दी गई है। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बहरहाल जिस तरह से राहुल की निर्मम हत्या कर दी गई, उससे पुलिस भी हैरत में है।