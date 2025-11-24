खगड़िया में नकली खाद-बीज का धंधा अब नहीं चलेगा, सदर विधायक बबलू मंडल ने जनसभा कही ये बात

Language
    By Amit Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    खगड़िया के सदर विधायक बबलू मंडल ने नकली खाद और बीज के कारोबार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को नकली खाद-बीज बेचकर ठगना अपराध है और प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नकली खाद और बीज से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।

    खगड़िया में नकली खाद-बीज का धंधा अब नहीं चलेगा: विधायक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। जनता और कार्यकर्ताओं ने जो ताकत दी, उसे विकास में बदलेंगे। उक्त बातें खगड़िया सदर विधायक बबलू मंडल ने रविवार को खगड़िया गौशाला रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही।

    उन्होंने खगड़िया के विकास को लेकर रूप-रेखा भी खिंची। जिसका स्वागत वहां मौजूद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। खगड़िया सदर के नव निर्वाचित जदयू विधायक बबलू मंडल की चिंता के केंद्र में खेती-किसानी भी रहा।

    उन्होंने मंच से कहा- खगड़िया में नकली खाद-बीज का धंधा अब नहीं चलेगा। किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मालूम हो कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए खाद-बीज को लेकर दैनिक जागरण लगातार अभियान चला रहा है।

    समारोह को संबोधित करते हुए विधायक बबलू मंडल ने कहा कि, जल्द ही खगड़िया में मेडिकल कालेज का शिलान्यास कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, पीएचसी-सीएचसी और सदर अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं को और सुंदर, सुलभ एवं आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि, यह जीत मेरी नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाता के विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विकास पुरुष नीतीश कुमार के हाथों को आपने मजबूत किया है। बोले, क्षेत्र वासियों की अपेक्षाओं पर शत-प्रतिशत खड़ा उतरने का संकल्प दोहराता हूं। कार्यकर्ताओं के सम्मान में कभी ठेस नहीं लगने देंगे। हम हर कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं।

    समारोह की अध्यक्षता जदयू के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार फोगला और संचालन जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जदयू जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने किया।

    इस मौके पर पूर्व विधायक चंद्रमुखी देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत, लोजपा (रामविलास) जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, भाजपा राज्य परिषद सदस्य कृष्ण कुमार यादव उर्फ मुन्ना जी, जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य दीपक सिन्हा व नीलम वर्मा, किसान नेता धीरेंद्र सिंह टुड्डू, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डा. कंचन पटेल, अर्जुन शर्मा, सुनील कुमार, जदयू जिला उपाध्यक्ष अनिल जयसवाल, शंभु झा, जदयू नेता संदीप केडिया, शहाब उद्दीन, रुस्तम अली, अविनाश पासवान, प्रभाकर चौधरी मंटून, प्रभात शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, राजेश सिंह आदि मौजूद रहे।