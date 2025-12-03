खगड़िया में STF और जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश; 5 शातिर गिरफ्तार
खगड़िया में एस.टी.एफ. और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खगड़िया। एसटीएफ, डीआईयू और मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। यह कार्रवाई खगड़िया-मुंगेर जिले के सीमावर्ती मथार दियारा के गंगा किनारे की गई।
उक्त स्थल से टीम द्वारा चार देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, दस मैगजीन, नौ हैक्सा ब्लेड, पच्चीस रेती, ड्रील मशीन, वर्मा, हथौड़ा समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं।
कार्रवाई में मौके से मुंगेर के पांच शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि कई दिनों से गंगा के किनारे अवैध हथियार बनाने की सूचना मिल रही थी।
मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में सुहायक अवर निरीक्षक पंकज कुमार, पटना एसटीएफ की टीम, डीआईयू और आर्म्स सेल टीम को सफल आपरेशन के लिए रवाना किया गया।
टीम द्वारा कुशलता पूर्वक की गई कार्रवाई के दौरान यह बड़ी सफलता हाथ लगी। मौके से हथियार निर्माण में लगे मुंगेर जिले के मिर्जापुर के मु. तबरेज उर्फ तम्मों, मु. रिंकु उर्फ फैयाज, मु. आफताब आलम, मु. वसीम और तौफिर दियारा के उमेश यादव को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार शातिरों से पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। गिरफ्तार शातिरों का आपराधिक इतिहास खंगालने के निर्देश दिए गए हैं। हथियार खरीद बिक्री के लिंक का भी पता लगाने को कहा गया है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसडीपीओ वन मुकुल रंजन भी मौजूद थे।
