गौशाला मेला में रशियन झूले से लेकर मारुति कुआं दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना, सीसीटीवी से हो रही निगरानी

जागरण संवाददाता, खगड़िया। 137वां खगड़िया गोपाष्टमी महोत्सव (गौशाला मेला) में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। यहां दूर-दूर से मेला देखने दर्शक आ रहे हैं। गौशाला मेला के अवसर पर श्री केसरी नंदन व्यायामशाला की ओर से आयोजित पांच दिवसीय दंगल का समापन आज सोमवार को हुआ।

हालांकि मेला जारी है। इस वर्ष दंगल में दर्शकों को शानदार कुश्ती देखने को मिली। पूरे देश से पहलवानों का जमघट लगा। इधर गौशाला मेला परिसर तरह-तरह के झूले, खेल तमाशा, मीना बाजार एवं खाद्य सामग्री की दुकानों से पटा हुआ है।

मेला में तीन नाव झूला, तीन ब्रेक डांस झूला, तीन टावर झूला, दो ड्रैगन झूला, रशियन झूला के अलावा टोड़ा-टोड़ा झूला एवं मारुति कुआं दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 30 सीट वाला आसमानी टावर झूला एवं बड़ा नाव झूला विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मालूम हो कि गौशाला मेला का एक मुख्य आकर्षण तरह-तरह के झूले रहे हैं। यह आकर्षण बरकरार है।

अलौली से आए गोलू कुमार ने बताया कि, वह झूले का आनंद लेने ही मेला आए हैं। उन्होंने कहा कि मेला की व्यवस्था अच्छी है। दर्शकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सहरसा से आए मनोज ठाकुर ने बताया कि, प्रत्येक वर्ष गौशाला मेला देखने आते हैं। इस वर्ष मेला देर से शुरू हुआ, परंतु भव्यता बरकरार है।

मीना बाजार में आर्टिफिशियल जेवर की दुकानें महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मीना बाजार में श्रृंगार-प्रसाधन की दुकानें भी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मेला में मिकी माउस, जंपिंग झूला का बच्चे भरपूर आनंद उठा रहे हैं।

गौशाला प्रांगण में स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर भी लगाया गया है। गौशाला मेला के सफल संचालन में स्थानीय लोगों का सहयोग सराहनीय है। गौशाला मेला में दिनोंदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। यहां आए लोग गौ-माता को चना खिलाना नहीं भूलते हैं।