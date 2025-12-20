कड़ाके की ठंड में फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Language
    By Chitranjan Sangar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    खगड़िया में चला बुलडोजर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। शहर में एक दफा फिर शनिवार को अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया गया। यह अभियान शहर की ‘हृदय स्थली’ राजेंद्र चौक से लेकर बखरी बस स्टैंड तक चलाया गया।

    अभियान का नेतृत्व खगड़िया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल कर रहे थे। इस मौके पर भारी मशीनों का भी सहारा लिया गया। कड़ाके की ठंड में चले इस अभियान से हड़कंप मचा रहा।

    मालूम हो कि कुछ एक दिनों पहले ही यहां अतिक्रमण मुक्ति अभियान संचालित किया गया था। परंतु कुछ एक दिन बीतते ही पुन: राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक सड़क पर ठेले, खोंमचे आदि सजने लगे।

    वहीं, टोटो चालक भी बेखौफ होकर सड़क को ही वाहन पड़ाव समझ बैठे हैं। जिससे यातायात व्यवस्था पर असर पर रहा है। शनिवार को अभियान की शुरुआत होते ही टोटो चालक वाहन लेकर इधर-उधर भागते नजर आए। कई फुटकर विक्रेताओं के सामान भी जब्त किए गए हैं।

    बताते चलें कि राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड सड़क शहर की लाइफ लाइन है। इस होकर ही लोग खगड़िया स्टेशन, मछली आढ़त, बखरी बस स्टैंड समेत अन्य जगहों को आते-जाते हैं।

    परंतु अतिक्रमण और टोटो चालकों की लापरवाही से यहां जाम लगते रहता है। नागरिकों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ पर भी अतिक्रमण कर लिया जाता है।

    सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई की गई है। सामान भी जब्त किए गए हैं। फुटकर विक्रेताओं के लिए बाजार समिति में जगह चिह्नित किए गए हैं। अगर पुन: सड़क को अतिक्रमित किया गया, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ‘ग्रीन खगड़िया, क्लीन खगड़िया’ के सपने को साकार करने में सभी से सहयोग की अपेक्षा हैं।

    सिंधु कमल, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद खगड़िया।