कड़ाके की ठंड में फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, खगड़िया। शहर में एक दफा फिर शनिवार को अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया गया। यह अभियान शहर की ‘हृदय स्थली’ राजेंद्र चौक से लेकर बखरी बस स्टैंड तक चलाया गया।

अभियान का नेतृत्व खगड़िया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल कर रहे थे। इस मौके पर भारी मशीनों का भी सहारा लिया गया। कड़ाके की ठंड में चले इस अभियान से हड़कंप मचा रहा।

मालूम हो कि कुछ एक दिनों पहले ही यहां अतिक्रमण मुक्ति अभियान संचालित किया गया था। परंतु कुछ एक दिन बीतते ही पुन: राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक सड़क पर ठेले, खोंमचे आदि सजने लगे।

वहीं, टोटो चालक भी बेखौफ होकर सड़क को ही वाहन पड़ाव समझ बैठे हैं। जिससे यातायात व्यवस्था पर असर पर रहा है। शनिवार को अभियान की शुरुआत होते ही टोटो चालक वाहन लेकर इधर-उधर भागते नजर आए। कई फुटकर विक्रेताओं के सामान भी जब्त किए गए हैं।