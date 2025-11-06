Language
    Khagaria Election 2025 Voting: चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1372 बूथों पर मतदान आज

    By Chitranjan Sangar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:57 AM (IST)

    Khagaria Chunav 2025 Voting: 

    Khagaria Chunav 2025 Voting: खगड़िया में आज, 6 नवंबर को मतदान हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। Khagaria Chunav 2025 Voting खगड़िया जिले के सभी चार विधानसभा में आज गुरुवार, छह नवंबर को मतदान होना है। ये विधानसभा क्षेत्र हैं- 148 अलौली(सुरक्षित), 149 खगड़िया, 150 बेलदौर और 151 परबत्ता। प्रात: सात बजे से संध्या छह बजे तक मतदान की अवधि निर्धारित है। जिले में कुल मतदान केंद्र 1372 हैं। जहां भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कार्य संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

    जिले के सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। सभी बूथों पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। एक भवन में अतिरिक्त बूथों की संख्या होने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई है। जल और थल से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जलमार्गों पर नदी गश्ती की व्यवस्था की गई है। वहीं दुर्गम व दियारा इलाकों में अश्वारोही दस्ता तैनात किए गए हैं।

    चारों विधानसभा क्षेत्र को लगाकर कुल मतदाताओं की संख्या 11,66,570 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,16,006 है। महिला मतदाताओं की संख्या 5,50,547 है। 1372 बूथों में पिंक बूथ की संख्या आठ व पीडब्लूडी, युवा व आदर्श मतदान केंद्र चार-चार बनाए गए हैं।

    इधर, बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार व एसपी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा कि सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों में भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कार्य संपन्न कराने को लेकर पुलिस- प्रशासन संकल्पित है। मतदान कर्मी व चुनाव कार्य में लगे अधिकारी चुनाव सामग्री लेकर संबंधित बूथों तक पहुंच गए हैं।

    12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र मान्य

    निर्वाचन दिवस पर मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटाे पहचान पत्रों, जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज आदि को मान्य किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि 1372 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी।

    सभी बूथों पर सीआरपीएफ की व्यवस्था

    एसपी राकेश कुमार ने बताया कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच भयमुक्त, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर 16 चेकपोस्ट, एक दर्जन फ्लाइंग स्कार्ड टीम, बार्डर सीलिंग किया गया है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने को लेकर नदी गश्ती, चेक पोस्ट, नाका एवं दियारा गश्ती तेज कर दी गई है।

    बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई हैं। किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब तक जिला में 47.94 लाख नगद राशि जब्त की गई है। मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे तत्वों पर सभी स्तरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सघन वाहन जांच के अलावा रोको- टोको अभियान व सभी थाना और ओपी क्षेत्रों में गश्त तेज कर दिया गया है।

    प्रेस कांफ्रेंस में उप विकास आयुक्त अभिषेक पलासिया, एडीएम आरती, निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक परिधि विदिशा, जनसंपर्क अधिकारी कौशिकी आदि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार व एसपी राकेश कुमार ने मतदाताओं से भयमुक्त होकर अपने मताधिकार के उपयोग को लेकर अपील की है।